Про це повідомили у громадському русі "Кримська солідарність". Там зазначили, Джеппаров – і правозахисник, і ветеран боротьби за кримських татар.

До теми Недостатня реакція світу на окупацію Криму призвела до нинішньої агресії Росії, — Ердоган

У Джеппарова провели обшуки

Як повідомляють очевидці, у Джеппарова провели обшуки. У його помешканні проводять слідчі дії. Причина, через яку це влаштували окупанти, наразі невідома.

Вироки кримським татарам засудило МЗС України

Раніше Росія ув'язнила п'ятьох громадян України у справі так званої "другої сімферопольської групи "Хізб ут-Тахрір". Вироки, які оголосили кримським татарам, засудило МЗС України. Рішення відправити за ґрати українських громадян є виключно політичним.