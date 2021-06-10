О форме сборной Украины и новом интервью Путина: трансляция Дениса Казанского

Россия выразила свое недовольство новой формой сборной Украины, на которой изображена карта Украины и патриотические лозунги. Вместе с тем Владимир Путин заявил, что его это "не зацепило".

Об этом скандале будет говорить в своей трансляции представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе и журналист Денис Казанский. Он также обсудит новое интервью главы Кремля Владимира Путина.

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Президент России сделал несколько громких заявлений. В частности, в очередной раз унизил Украину, а также заверил, что ему есть о чем говорить с Владимиром Зеленским.

"У России и Украины в двусторонних отношениях столько проблем, что нужно говорить об этом и решать их", – сказал Путин.

Что именно подразумевает глава Кремля – ​​неизвестно, ведь украинская власть выражает такую ​​позицию: со страной-агрессором можно обсуждать только вопросы войны.

Все эти темы обсудит Казанскийна ютубе 24 канала. Не пропустите!

Денис Казанский о форме сборной Украины и интервью Путина: видео

Скандал с формой сборной Украины: коротко