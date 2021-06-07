Нам нравится, – США и Великобритания оценили новую форму сборной Украины

Соединенные Штаты и Великобритания выразили мнение относительно новой формы сборной Украины по футболу. Союзники заявили, что им нравится экипировка нашей национальной команды.

Приоритетным элементом дизайна футболок стали очертания карты Украины с территорией оккупированного Крыма. Именно в этой форме украинские футболисты сыграют на Евро-2020.

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Нам нравится новая форма. Слава Украине! Крым – это Украина,

– отметили дипломаты.

На эту публикацию отреагировали в посольстве Великобритании, там отметили: "Нам тоже нравится".

Новая форма сборной Украины: главное

Форму национальной команды презентовали 6 июня. В ней футболисты сыграют на Евро-2020.

Кроме контуров карты Украины на футболках также присутствуют лозунги "Слава Украине!" и "Героям слава!".

Украинцам понравился новый дизайн формы, его поддержали и украинские депутаты и спортсмены.

В Союзе европейских ассоциаций оценили новую форму сборной Украины . В УЕФА подчеркнули, что экипировка

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