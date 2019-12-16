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      Пристайко: Формула Штайнмайера может стать частью закона о статусе Донбасса

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      Формула Штайнмайера может стать частью закона о статусе Донбасса, – Пристайко / Getty Images

      От народных депутатов зависит, как формула Штайнмайера будет имплементирована в украинское законодательство. Скорее всего, ее интегрируют в закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

      Формула Штайнмайера без закрепления в украинском законодательстве и без закона о местных выборах на оккупированном Донбассе не заработает. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью "УНИАН".

      Интересно: Формула Штайнмайера – от капитуляции до победы

      Пристайко отметил, что к имплементации формулы в украинское законодательство Украины готова.

      "Мы готовы сделать этот шаг, введя его в украинское законодательство, и скорее всего, это будет интегрировано в закон об особом статусе", – пояснил он.

      В то же время министр отметил, что в Раде не спешили закреплять формулу при нынешнем голосовании за продление закона об особом статусе Донбасса. При этом Пристайко добавил, что "вопрос не в том, чтобы не спешить", однако есть нюансы.

      Вопрос в том, что мы не успеваем до конца года осуществить все необходимые шаги для того, чтобы этот закон заработал в обновленной формуле. Если начинать сейчас менять этот закон, конкретно, как он должен выглядеть, каким образом будет закреплена эта формула, у нас просто физически не хватит времени до 31 декабря,
      – сказал министр.

      Срок действия закона истекает в конце 2019 года, однако нардепы продолжали его действие еще на год. Министр также напомнил, что формула Штайнмайера согласована украинской стороной в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске.

      "Вопрос не в тексте. Идея самой формулы не в том, что этот кусок должен появиться в самом законе (о порядке местного самоуправления). Вопрос формулы – что она должна имплементироваться в новый закон", – добавил Пристайко.

      Что такое формула Штайнмайера?

      Это формула, которую предложил бывший министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. По его словам, благодаря такому документу удастся достичь мира на Востоке Украины.

      Формула Штайнмайера предусматривает:

      • Верховная Рада должна принять новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
      • Закон вступает в силу в день голосования на досрочных местных выборах на оккупированных территориях, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы прошли в соответствии с их и международными стандартами.

      О чем еще говорится в документе, согласованном на нормандском саммите – читайте в материале 24 канала.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Нормандская встреча 2019 МИД Украины Нормандский формат Вадим Пристайко Формула Штайнмайера
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