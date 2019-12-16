Пристайко: Формула Штайнмайера может стать частью закона о статусе Донбасса

От народных депутатов зависит, как формула Штайнмайера будет имплементирована в украинское законодательство. Скорее всего, ее интегрируют в закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Формула Штайнмайера без закрепления в украинском законодательстве и без закона о местных выборах на оккупированном Донбассе не заработает. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью "УНИАН".

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Пристайко отметил, что к имплементации формулы в украинское законодательство Украины готова.

"Мы готовы сделать этот шаг, введя его в украинское законодательство, и скорее всего, это будет интегрировано в закон об особом статусе", – пояснил он.

В то же время министр отметил, что в Раде не спешили закреплять формулу при нынешнем голосовании за продление закона об особом статусе Донбасса. При этом Пристайко добавил, что "вопрос не в том, чтобы не спешить", однако есть нюансы.

Вопрос в том, что мы не успеваем до конца года осуществить все необходимые шаги для того, чтобы этот закон заработал в обновленной формуле. Если начинать сейчас менять этот закон, конкретно, как он должен выглядеть, каким образом будет закреплена эта формула, у нас просто физически не хватит времени до 31 декабря,

– сказал министр.

Срок действия закона истекает в конце 2019 года, однако нардепы продолжали его действие еще на год. Министр также напомнил, что формула Штайнмайера согласована украинской стороной в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске.

"Вопрос не в тексте. Идея самой формулы не в том, что этот кусок должен появиться в самом законе (о порядке местного самоуправления). Вопрос формулы – что она должна имплементироваться в новый закон", – добавил Пристайко.

Что такое формула Штайнмайера?

Это формула, которую предложил бывший министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. По его словам, благодаря такому документу удастся достичь мира на Востоке Украины.

Формула Штайнмайера предусматривает:

Верховная Рада должна принять новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Закон вступает в силу в день голосования на досрочных местных выборах на оккупированных территориях, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы прошли в соответствии с их и международными стандартами.

О чем еще говорится в документе, согласованном на нормандском саммите – читайте в материале 24 канала.