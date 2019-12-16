Пристайко: Формула Штайнмаєра може стати частиною закону про статус Донбасу

Від народних депутатів залежить, як формула Штайнмаєра буде імплементована в українське законодавство. Скоріше за все, її інтегрують в закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".

Формула Штайнмаєра без закріплення в українському законодавстві та без закону про місцеві вибори на окупованому Донбасі не запрацює. На цьому наголосив глава МЗС України Вадим Пристайко в інтерв’ю "УНІАН".

Цікаво: Формула Штайнмаєра – від капітуляції до перемоги

Пристайко наголосив, що до імплементації формули в українське законодавство Україна готова.

"Ми готові зробити цей крок, увівши його в українське законодавство, і скоріше за все, це буде інтегровано в закон про особливий статус", – пояснив він.

Водночас міністр зазначив, що у Раді не поспішали закріплювати формулу при цьогорічному голосуванні за продовження закону про особливий статус Донбасу. При цьому Пристайко додав, що "питання не в тому, щоб не поспішати", однак є нюанси.

Питання в тому, що ми не встигаємо до кінця року здійснити усі необхідні кроки для того, щоб цей закон запрацював в оновленій формулі. Якщо починати зараз змінювати цей закон, конкретно, як він має виглядати, яким чином буде закріплена ця формула, у нас просто фізично не вистачить часу до 31 грудня,

– сказав міністр.

Термін дії закону завершується наприкінці 2019 року, однак нардепи продовжували його дію ще на рік. Міністр також нагадав, що формула Штайнмаєр" погоджена українською стороною в рамках Тристоронньої контактної групи у Мінську.

"Питання не в тексті. Ідея самої формули не в тому, що цей шматок має з’явитися у самому законі (про порядок місцевого самоврядування). Питання формули – що вона має імплементуватися у новий закон", – додав Пристайко.

Що таке формула Штайнмаєра?

Це формула, яку запропонував колишній міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. За його словами, завдяки такому документу вдасться досягти миру на Сході України.

Формула Штайнмаєра передбачає:

Верховна Рада має ухвалити новий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.

Закон набирає чинності в день голосування на дочасних місцевих виборах на окупованих територіях, а також після публікації звіту ОБСЄ, що вибори пройшли відповідно до їхніх та міжнародних стандартів.

Про що ще мовиться у документі, погодженому на нормандському саміті – читайте у матеріалі 24 каналу.