Постійне і повне припинення вогню: Пристайко озвучив дату і деталі

Дату повного і стійкого припинення вогню на Донбасі мають намір назвати до кінця року. Ймовірно, її оголосять вже до 20 або 21 грудня.

На нормандській зустрічі сторони домовилися про низку рішень. Серед них – перемир’я, про це сказав глава МЗС України Вадим Пристайко, пише "Уніан".

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Пристайко пояснив, що припинення вогню має бути "стійке, постійне і повне".

Оголошення (про припинення вогню – 24 канал) буде 20 або 21 грудня. І ми побачимо, чи можливий подальший прогрес,

– сказав він.

Глава МЗС України зазначив, що ТКГ уповноважена лідерами забезпечити це технічне рішення – "скільки, коли, в який час і з якого моменту оголошується перемир’я". Згодом Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ має здійснити верифікацію.

"Потім, звичайно, ОБСЄ дається час, хоча би доба, на підготовку. Їм треба мати достатньо екіпажів на місцях, технічні можливості, щоб перевірити. Потім подається узгоджена дата", – додав Пристайко.

Він зазначив, що українська сторона планувала досягнути конкретики "вже десь ближче до 24-го числа".

Лідери були більш обережні і попросили до кінця грудня, до 31-го. У будь-якому разі, є достатньо часу для того, щоб це зробити,

– наголосив міністр.

Уперше з 2016 року лідери України Володимир Зеленський, Франції Еммануель Макрон, Німеччини Ангела Меркель і Росії Володимир Путін 9 грудня сіли за стіл переговорів.

Під час нормандського саміту Зеленський і Путін вперше поговорили тет-а-тет. За підсумками зустрічі опублікували документ, у якому зазначено, що:

Обмін полоненими відбудеться за схемою "всіх ідентифікованих на всіх ідентифікованих" до 31 грудня 2019 року;

розведення сил на трьох нових ділянках на Донбасі пройде до кінця березня 2020 року;

сторони російсько-української війни взяли на себе зобов'язання зробити усе можливе, аби забезпечити повне припинення вогню на Донбасі до 31 грудня 2019 року;

на Донбасі планують відкрити нові пункти пропуску на лінії розмежування протягом 30 днів.

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Про що домовилась нормандська четвірка/ Інфографіка 24 каналу