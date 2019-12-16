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      Постоянное и полное прекращение огня: Пристайко озвучил дату и детали

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      Пристайко назвал дату объявления нового перемирия на Донбассе / Getty Images

      Дату полного и устойчивого прекращения огня на Донбассе намерены назвать до конца года. Вероятно, ее объявят уже до 20 или 21 декабря.

      На нормандской встрече стороны договорились о ряде решений. Среди них – перемирие, об этом сказал глава МИД Украины Вадим Пристайко, пишет "Униан".

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      Пристайко пояснил, что прекращение огня должно быть "устойчивым, постоянным и полным".

      Объявление (о прекращении огня – 24 канал) будет 20 или 21 декабря. И мы увидим, возможен ли дальнейший прогресс,
      – сказал он.

      Глава МИД Украины отметил, что ТКГ уполномоченная лидерами обеспечить это техническое решение – "сколько, когда, в какое время и с какого момента объявляется перемирие". Впоследствии Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна провести верификацию.

      "Потом, конечно, ОБСЕ дается время, хотя бы сутки на подготовку. Им надо иметь достаточно экипажей на местах, технические возможности, чтобы проверить. Затем подается согласованная дата", – добавил Пристайко.

      Он отметил, что украинская сторона планировала достичь конкретики "уже где-то ближе к 24-му числу".

      Лидеры были более осторожны и попросили до конца декабря, до 31-го. В любом случае, есть достаточно времени для того, чтобы это сделать,
      – подчеркнул министр.

      Впервые с 2016 года лидеры Украины Владимир Зеленский, Франции Эммануэль Макрон, Германии Ангела Меркель и России Владимир Путин 9 декабря сели за стол переговоров.

      Во время нормандского саммита Зеленский и Путин впервые поговорили тет-а-тет. По итогам встречи опубликовали документ, в котором указано, что:

      • Обмен пленными состоится по схеме "всех идентифицированных на всех идентифицированных" до 31 декабря 2019 года;
      • разведение сил на трех новых участках на Донбассе пройдет до конца марта 2020 года;
      • стороны российско-украинской войны взяли на себя обязательства сделать все возможное, чтобы обеспечить полное прекращение огня на Донбассе до 31 декабря 2019 года;
      • на Донбассе планируют открыть новые пункты пропуска на линии разграничения в течение 30 дней.

       Читайте также: Миротворческая миссия на Донбассе: в России отреагировали на заявление Украины

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости политики Новости Украины Война на Донбассе Нормандская встреча 2019 Нормандский формат МИД Украины Вадим Пристайко
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