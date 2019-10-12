"Формула Штайнмайера" – троянский конь Кремля

Россия спешит, потому что на стороне украинцев – время. И к чему здесь маркетинг, карантин и Мики Маус – обо всем по очереди.

Эксперты называют формулу Штайнмайера маркетинговым ходом Кремля, очередной попыткой протолкнуть в Украине минские соглашения. Что надо знать о так называемой формуле, которая на самом деле является бумажкой без юридической силы и международного значения, но одновременно выгодна Трампу, Макрону и немецкому бизнесу. Почему честные выборы возможны только после многолетней деинтоксикации населения на временно оккупированных территориях. О первых ОРДЛО, которое еще Сталин пытался навязать Германии в 52-м году, а ныне Россия навязывает это Украине. Подробно – в интервью с вицеспикером Верховной Рады Украины 8-го созыва Оксаной Сыроид.

Начнем с терминологии. Почему "формула" Штайнмайера, а не, скажем, "план" или "пакт"? И почему такой судьбоносный для украинской государственности вопрос предлагает не ведущий лидер той же Германии, а господин Штайнмайер, который на время подписания был лишь министром?

Не существует никакой "формулы Штайнмайера". Есть четкое повторение минских договоренностей, есть план Путина. И неважно, кто его озвучивает. Господин Штайнмайер, который в 2015-м был только министром иностранных дел, взял один из этих пунктов, а именно о выборах, и выделил его из минских договоренностей. Вот и вся формула Штайнмайера – такая себе политическая эквилибристика.

Это сугубо маркетинговый ход. Чтобы не говорить болезненные для украинского общества вещи вроде "выполнить минские соглашения", "изменить Конституцию Украины", "провести выборы на оккупированных территориях", Кремль придумал новую маркетинговую обертку под названием "формула". Сейчас уже очевидно, что минские соглашения не проходят, да и "формула" не очень заходит. В 2015 году против российских требований относительно особого статуса и выборов на оккупированных территориях публично выступили лишь десятки людей. Зато сегодня – десятки тысяч. На стороне Украины – время, и Россия это очень хорошо понимает, потому и спешит. Не пройдет формула Штайнмайера, придумают формулу Мики Мауса, но требования останутся те же.

Надо понимать, что минские договоренности – это бумажка, которая не имеет юридической силы и никакого международного значения. Части из тех, кто его подписал, например Захарченко и Плотницкого, уже нет среди живых. Если бы речь шла о межгосударственном соглашении, то были бы задействованы лидеры стран, которые имеют политическую волю и влияние.

Это сомнительная бумажка с нехорошей историей и плохим запахом, и очень убыточный для репутации, который никому славы не принесет, кроме России. И поэтому от этого вопроса дистанцируется та же Меркель и даже уже Зеленский. Еще в начале он об этом вспоминал, сейчас об этом говорят Кучма или Пристайко.

Фактически как такового нормандского формата также уже не существует. Позиция Макрона в отношении России больше похожа на союзническую, Германии – тем более. А значит, ни немцы, ни французы не могут выполнять функции посредника?

Германия никогда не скрывала своего интереса восстановить нормальные отношения с Россией. Так было всегда и на всех уровнях. Для немцев Россия – это прежде всего надежный партнер. А Украина – препятствие в нормализации отношений между Германией и Россией. Полноценно возобновить сотрудничество они смогут, когда Россия избежит ответственности за оккупацию Украины. А это возможно лишь при условии внедрения минских договоренностей, которые фактически состоят из двух вещей: выборы под оккупацией и особый статус. В этом и есть соль этой проблемы. Поэтому Германия, как и Франция, заинтересована, чтобы и выборы, и особый статус состоялись.

В случае реализации минских соглашений Украина решит проблемы и Трампа, и Макрона, и Германии, но ценой собственной свободы.

То есть последнее слово таки за украинским народом. На поддержку Запада надеяться не стоит и история – доказательство того?

Естественно. А почему нам должны навязывать какие-то выборы или изменения в Конституции? Я скажу больше, в свое время Германия была в аналогичной ситуации. В 1948 году Сталин создал там ОРДЛО. Фактически, он создал немецкую Демократическую Республику из оккупационной зоны. После войны было создано четыре оккупационные зоны. Между их управленцами и Советским Союзом, США, Великобританией и Францией были договоренности по взаимодействию. Несмотря на это, Сталин создает свое ОРДЛО – Германскую Демократическую Республику. Конечно, все были возмущены, но она начала функционировать как сателлит Советского Союза. А в 1952 году Сталин пробовал объединить Восточную и Западную Германию, предлагая амнистии для нацистов, выборы и внеблоковый статус, то есть отказ от дальнейшей интеграции в НАТО и европейское сообщество.

Тогда Германия отказалась от такого сомнительного предложения, потому что между единством и свободой выбрала свободу. А сегодня заставляет пожертвовать своей свободой Украину. Все эти российские формулы существуют веками. Кстати, первое ОРДЛО в Украине создали большевики, когда оккупировали украинский Харьков. Речь о советской Украинской Народной Республике со столицей в Харькове как автономии Советской России.

Такой же сценарий Кремль пытался провернуть в Грузии. Однако последняя признала Абхазию и Южную Осетию оккупированными территориями.

Какая формула сейчас подходит Украине?

К счастью, большинство украинцев уже разобрались, что так называемая формула Штайнмайера, которая на самом деле является планом Путина, одинаково убийственна для нас. Потому что выборы в условиях присутствия российских войск, следовательно оккупации – это отказ от собственного суверенитета, от государственности. Восточные территории Украины должны быть в статусе временно оккупированных, пока в Украине не заработает своя формула. То есть сначала мы должны восстановить наш физический контроль за всеми территориями и линией границы. Наказать преступников, которые своими действиями привели к войне на Востоке. Иначе – они могут стать очередными народными избранниками. Обязательно люстрировать людей, которые работали с оккупационной администрацией. Так, например, учительница истории, которая рассказывала об истории и подвигах "ЛНВР" и "ДНР", по моему мнению, больше не имеет права работать в школе, или, скажем, быть депутатом местного совета. Ну и наконец, должен быть введен карантин.

Опять же вспомним постнацистскую Германию. Когда ФРГ вернула себе ГДР, то выборы уже в объединенной Германии состоялись почти через 6 лет. Это нужно, чтобы оправиться от оккупации и последствий пропаганды. Карантин на минимум 7-10 лет очень нужен Украине. Потому что нельзя проводить выборы сразу после возвращения контроля над этими территориями. Уже не говоря о выборах в условиях оккупации.

Какие последствия ждут Украину, если так называемая формула таки заработает?

Последствия очевидны. Если Украина таки согласится проводить выборы в условиях оккупации, то есть в присутствии российских войск, то официально события на Востоке Украины становятся гражданским конфликтом. А Россия автоматически освобождается от любой причастности в этой войне и ответственности. С нее снимут все санкции, не будут привлекать к ответственности, не заставят заплатить за военные преступления. А украинская власть не сможет наказать военных преступников, и они будут иметь все шансы в дальнейшем управлять, и даже баллотироваться.

А теперь едва ли не главный вопрос – является это гражданским конфликтом, то что же делала украинская армия в течение почти 6 лет и от кого нас защищала? Тогда получается, что и украинские военные, и боевики, которые напали на Украину, пытали и убивали украинцев, – лишь участники гражданского конфликта. Россия хорошо понимает, что это может спровоцировать конфликт, который перерастет в уже настоящее гражданское противостояние. Мы же не застрахованы от какой-либо провокации.

Теперь относительно особого статуса, согласно которому оккупированные территории должны получить больше полномочий, а значит, и средств, чем остальные украинцы. На каких основаниях? То есть, проводя выборы и вводя особый статус, Украина капитулирует даже не перед Россией, а прежде всего перед так называемым "народом Донбасса". Вот в чем трагедия всех так называемых формул.

Справка

Кто такой Штайнмаер?

Франк-Вальтер Штайнмайер – действующий федеральный президент ФРГ, в Германии, в отличие от должности канцлера, является более церемониальной.

Работал секретарем одиозного экс-канцлера Германии Г. Шредера, который тесно дружит с Россией и откровенно призывает к федерализации Украины. За эту позицию оказался в чистилище базы "Миротворец".

Как министр иностранных дел, принимал активное участие в урегулировании конфликта в Южной Осетии и Абхазии. А именно – предлагал свой план возвращения беженцев, восстановления Абхазии на деньги Грузии и определение политического статуса Абхазии. Однако план был неприемлем для обеих сторон, начались полномасштабные военные действия. А Россия впервые показала свои намерения относительно соседних демократий.

Отметим, что эту тему будут затрагивать украинские и зарубежные эксперты Львовского Форума ("Институт Просвещения" является одним из организаторов этого мероприятия), который будет происходить во Львове 30 октября – 1 ноября. Главная тема нынешнего мероприятия – "Россия в Европе – старые ошибки и новые вызовы". Эксперты будут размышлять над тем, как защитить критическую инфраструктуру – информационное и кибер пространство, важные объекты жизнеобеспечения, экономику и политическую систему от агрессивных действий России, направленных против Украины и Запада. В фокусе дискуссий также – особый статус Донбасса, Украина в эпицентре американского конфликта, российские вызовы для Балто-Черноморского региона.

Беседовала Виктория Доскоч, ОО " Институт просвещения"