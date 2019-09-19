"Формула Зеленского" для Донбасса: что это значит и какие есть предостережения

Условная "формула Зеленского" по Донбассу - это больше тактические шаги. Украине нужно жестко выставлять свои условия.

Об этом 24 каналу рассказал сопредседатель ГИ "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

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Как замечает эксперт, есть несколько оговорок относительно предложенных президентом Зеленским шагов. Во-первых, считает Снегирев, Россия пойдет на обмен пленных "всех на всех" только тогда, когда Украина согласится на формулу Штайнмайера, которая предусматривает особый статус ОРДЛО.

Формулу Штайнмайера нельзя закреплять на бумаге, поскольку тогда выборы в ОРДЛО пройдут не по украинским законам. А в присутствии регулярных вооруженных войск РФ и местных террористов,

– отмечает Дмитрий Снегирев.

Во-вторых,– упрощение выплат пенсий жителям ОРДЛО. Власть предлагает не каждые два месяца, а раз в год приезжать в соответствующие органы для подтверждения личности. Но, по убеждению эксперта, это приведет к проблемам работы Пенсионного фонда. Будет сложно вычислить точное количество пенсионеров в ОРДЛО. Фактически мы будем платить мертвым душам, а это – дополнительная нагрузка на госбюджет. И это может привести к "пенсионному туризму". Деньги пенсионеров могут получить посторонние люди или те, кто финансирует незаконные вооруженные силы в ОРДЛО.

Что означает формула Штайнмайера?

Это алгоритм, который предложил бывший глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в 2015 году для урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе. Согласно его формуле, стороны конфликта одновременно и параллельно должны выполнять политические и безопасностные пункты договоренностей. Сначала Украина должна принять закон о выборах на Донбассе, затем развести войска и провести выборы. После их признания ОБСЕ Донбассу нужно предоставить особый статус. Только потом предусмотрен полный вывод незаконных вооруженных формирований из оккупированных регионов и возвращение Украине контроля над границей.

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По мнению специалиста, упрощением выплат пенсий жителям ОРДЛО Зеленский хочет показать гуманитарный характер пенсионного обеспечения. Но западным партнерам надо объяснить, что мы не отказываемся от пенсионного обеспечения тех, кто вынужден проживать в ОРДЛО – при условии работы на оккупированных территориях украинских банковских систем и пенсионного фонда. Это наше требование. Однако из-за российской агрессии Украина лишена такой возможности.

Украине надо четко очертить стратегию деоккупации. Возвращение ОРДЛО на условиях России не будет. Мы должны требовать полной интеграции ОРДЛО под контроль Украины – в наше юридическое поле. Всех предприятий, отмена так называемых законов ОРДЛО. Всех граждан РФ лишить украинского гражданства. Никаких преференций и конфедерации. Хотите выборов – вот вам условия,

– подчеркивает Дмитрий Снегирев.

Что такое "формула Зеленского"?

Министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что существует условная "формула Зеленского", которая должна отвечать ожиданиям украинского народа. А на ее воплощение действующая украинская власть имеет от полгода до года. По его словам, это означает, что Украина попытается вызволить из плена всех украинцев и пытаться "ментально, посланиями и символами" дотянуться до украинского народа, который остался по ту сторону линии соприкосновения. Глава МИД подчеркнул, что президент Зеленский предлагает сделать так, чтобы люди на оккупированных территориях не должны были каждые 60 дней перерегистрироваться для получения пенсии, а могли делать это один раз в год.



"Такие шаги являются основой условной "формулы Зеленского", в конце которой стоит: если мы ближайшее время не сможем, сложив все эти меры, решить проблему, тогда мы должны перейти к каким-то новым других радикальным мерам. Заканчивается "формула Зеленского" фразой, что у нас нет пяти лет, чтобы продолжать переговоры и каждый день просыпаться и читать, кого застрелил снайпер, и кто где погиб", – отметил Пристайко.