"Формула Зеленського" для Донбасу: що це означає і які застереження

Умовна "формула Зеленського" щодо Донбасу – це більше тактичні кроки. Україні потрібно жорстко виставляти свої умови.

Про це 24 каналу розповів співголова ГІ "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Як зауважує експерт є кілька застережень щодо запропонованих президентом Зеленським кроків. По-перше, вважає Снєгирьов, Росія піде на обмін полонених "всіх на всіх" тільки тоді, коли Україна погодиться на формулу Штайнмаєра, яка передбачає особливий статус ОРДЛО.

Формулу Штайнмаєра не можна закріпляти на папері, оскільки тоді вибори в ОРДЛО відбудуться не за українськими законами. А в присутності регулярних збройних військ РФ і місцевих терористів,

– зазначає Дмитро Снєгирьов.

По-друге,– спрощення виплат пенсій жителям ОРДЛО. Влада пропонує не кожні два місяці, а раз на рік приїжджати у відповідні органи для підтвердження особистості. Але, на переконання експерта, це призведе до проблем роботи Пенсійного фонду. Буде складно обчислити точну кількість пенсіонерів в ОРДЛО. Фактично ми будемо платити мертвим душам, а це – додаткове навантаження на держбюджет. І це може призвести до "пенсійного туризму". Гроші пенсіонерів можуть отримати сторонні люди або ті, хто фінансує незаконні збройні сили в ОРДЛО.

Що означає формула Штайнмаєра? Це алгоритм, який запропонував колишній глава МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у 2015 році для врегулювання збройного конфлікту на Донбасі. Згідно з його формулою, сторони конфлікту водночас та паралельно повинні виконувати політичні й безпекові пункти домовленостей. Спочатку Україна має ухвалити закон про вибори на Донбасі, потім розвести війська і провести вибори. Після їхнього визнання ОБСЄ Донбасу потрібно надати особливий статус. Лише потім передбачене повне виведення незаконних збройних формувань з окупованих регіонів і повернення Україні контролю над кордоном.

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На думку фахівця, спрощенням виплат пенсій жителям ОРДЛО Зеленський хоче показати гуманітарний характер пенсійного забезпечення. Але західним партнерам треба пояснити, що ми не відмовляємося від пенсійного забезпечення тих, хто вимушений проживати в ОРДЛО – за умови роботи на окупованих територіях українських банківських систем і пенсійного фонду. Це наша вимога. Ми не кидаємо своїх громадян. Однак через російську агресію Україна позбавлена такої можливості.

Україні треба чітко окреслити стратегію деокупації. Повернення ОРДЛО на умовах Росії не буде. Ми повинні вимагати повної інтеграції ОРДЛО під контроль України – в наше юридичне поле. Всіх підприємств, скасування так званих законів ОРДЛО. Всіх громадян РФ позбавити українського громадянства. Ніяких преференцій і конфедерації. Хочете виборів – ось вам умови,

– підкреслює Дмитро Снєгирьов.

Що таке "формула Зеленського"? Міністр закордонних справ Вадим Пристайко повідомив, що існує умовна "формула Зеленського", яка має відповідати очікуванням українського народу. А на її втілення чинна українська влада має від пів року до року. За його словами, це означає, що Україна спробує визволити з полону всіх українців і намагатиметься "ментально, меседжами та символами" дотягнутися до українського народу, який залишився по той бік лінії зіткнення. Очільник МЗС підкреслив, що президент Зеленський пропонує зробити так, щоб люди на окупованих територіях не мусили кожні 60 днів перереєстровуватися для отримання пенсії, а могли робити це один раз у рік.



"Такі кроки є основою умовної "формули Зеленського", в кінці якої стоїть: якщо ми найближчим часом не зможемо, склавши всі ці заходи, розв’язати проблему, тоді ми повинні перейти до якихось нових інших радикальних заходів. Закінчується "формула Зеленського" фразою, що у нас немає п’яти років, аби продовжувати переговори та кожного дня прокидатися та читати, кого застрелив снайпер, і хто де загинув", – зауважив Пристайко.