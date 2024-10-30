Командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Юрий Федоренко рассказал в эфире "КИЕВ24", что река Оскол достаточно стремительная, пишет 24 Канал.

Важно Россияне хотят форсировать Оскол, чтобы захватить Купянск: какие у них шансы

Юрий Федоренко рассказал, что они в 2022 году во время Харьковской контрнаступательной операции форсировали реку Оскол и это было очень сложное испытание, учитывая то, что:

первое – когда ты наводишь плацдарм, так или иначе находишься под огневым воздействием врага;

во-вторых – это стремительность реки;

и третье – в то время была преимущественно артиллерия и незначительным образом применялись "Мавики" сбросами с беспилотных систем. Поэтому на сегодня беспилотные системы существенно улучшились в своей номенклатуре и в качестве применения.

Поэтому форсировать Оскол для врага, по моему убеждению, на текущий момент не представляется возможным. Для врага приоритетной задачей является закрепиться на левобережье Купянщины, "зачищать" левобережный плацдарм с последующим выходом на Купянск-Узловой,

– рассказал Федоренко.

По его словам, только после выполнения вышеупомянутых задач, можно говорить о том, что оккупанты начнут подготовительную работу к форсированию реки. Однако пока россияне не выполнили задачу. Юрий Федоренко говорит, по его убеждению, врагам и в ближайшей перспективе не удастся его выполнить.