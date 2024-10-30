Командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" Юрій Федоренко розповів в ефірі "КИЇВ24", що річка Оскіл достатньо стрімка, пише 24 Канал.

Важливо Росіяни хочуть форсувати Оскіл, аби захопити Куп'янськ: які у них шанси

Юрій Федоренко розповів, що вони у 2022 році під час Харківської контрнаступальної операції форсували річку Оскіл й це було дуже складне випробування з огляду на те, що:

перше – коли ти наводиш плацдарм, так чи інакше перебуваєш під вогневим впливом ворога;

друге – це стрімкість ріки;

і третє – на той час була переважно артилерія і незначним чином застосовувалися "Мавіки" скидами з безпілотних систем. Тому на сьогодні безпілотні системи суттєво покращились у своїй номенклатурі і в якості застосування.

Тому форсувати Оскіл для ворога, за моїм переконанням, на поточний момент не є можливим. Для ворога пріоритетним завданням є закріпитися на лівобережжі Куп'янщини, "зачищати" лівобережний плацдарм з подальшим виходом на Куп'янськ-Вузловий,

– розповів Федоренко.

За його словами, тільки після виконання вищезгаданих завдань, можна говорити про те, що окупанти почнуть підготовчу роботу до форсування ріки. Проте наразі росіяни не виконали завдання. Юрій Федоренко каже, за його переконанням, ворогам і в найближчій перспективі не вдасться його виконати.