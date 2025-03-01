Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью для проекта "Бомбардир".

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Какая в Украине ситуация с фортификациями

Главнокомандующий ВСУ отметил, что фортификационных сооружений никогда не бывает достаточно.

Фортификация, если есть время, она постоянно совершенствуется. Даже обычные полевые укрепления имеют первую, вторую очередь, ряд мероприятий, которые выполняются в дальнейшем,

– пояснил он.

По его словам, если рассматривать серьезную фортификацию, она также имеет свою градацию и этот процесс может быть бесконечным. По его мнению, даже известные системы оборонительных сооружений, как линии Мажино и Маннергейма, также имели свои недостатки.

"Система фортификаций должна быть совмещена с действиями войск, войск должно быть достаточно, чтобы занять тот или иной укрепленный район. Ну и конечно она должна постоянно совершенствоваться", – подчеркнул он, отметив на учете актуальности.

Александр Сырский добавил, что системы фортификаций всегда адаптируют в зависимости от тактики собственных войск и вражеской армии.

К слову, в этом же интервью он рассказал о создании новых боевых бригад, что необходимо для противодействия новым подразделениям армии России, которых становится все больше. Также бойцы созданных бригад проводят ротацию воинов, которые уже давно находятся на фронте.