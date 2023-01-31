Чортков будет сотрудничать с Германией, а Ахтырка – с Польшей: итоги важного форума в ЕС

Состоялся важный форум муниципального партнерства ЕС – Украина в городе Войновице в Польше. Собственно, мэры украинских, польских и немецких общин основали 17 муниципальных партнерств, договорившись о реальных шагах по улучшению инфраструктуры определенных местностей.

Этот форум организован в рамках инициативы "Cities 4 Cities | United 4 Ukraine", чтобы развивать отношения нашего государства с Европой, – сообщает 24 Канал.

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Какие общины заключили между собой соглашения

Отметим, что во время мероприятия представители Украины поделились опытом относительно того, как руководить общинами в условиях войны.

Мы хотим помочь создать прочные отношения между европейскими городами и городами Украины, как это делаем сейчас. Российское вторжение дало новый толчок в нашем деле. Вынудило изменить акцент нашей работы, а именно на помощь развитию Украины. Чем больше таких мероприятий проводится, тем больше они направлены на сотрудничество. Поэтому работаем ради победы Украины и мира,

– также констатировал генеральный консул Украины во Вроцлаве Юрий Токарь.

По итогам форума стало известно о 17 муниципальных партнерствах между украинскими и европейскими общинами. В частности, речь идет о таких парах:

Солонянская община (Украина) и Гросс Герау (Германия);

Чортковская (Украина) и Баден Сод Сальмюнстер (Германия);

Ахтырка (Украина) и Лешно (Польша);

Ракитнянская (Украина) и Бератхаузен (Германия);

Гниванская (Украина) и Тальгейм (Германия);

Широковская (Украина) и Штокельсдорф (Германия).

Как проходил форум муниципального партнерства: смотрите фото

Почему муниципальные партнерства крайне важны

Известно, что украинская сторона договорилась с союзниками о том, чтобы совместно решать проблемы, в частности с водоснабжением, развитием местных пожарных частей, полицейских отделений и пчеловодства в нашем государстве.

Собственно, на этот вопрос ответил председатель общины Хофштеттен и член правления сети молодых мэров в Германии. По его словам, с помощью этого можно также пытаться влиять на решения политиков по войне в Украине.

Мы сообщаем нашим общинам, чем живут мэры и города Украины, какая им необходима поддержка. Это задача, чтобы наши политики получили информацию из первых уст, так сказать, потому что мы в свою очередь общаемся с украинскими коллегами напрямую,

– сказал Мартин Ассмут.

Отметим, что аналогичный форум организаторы планируют провести в конце февраля в Зиндельфиндене в Германии. Вероятно, на этом событии будет более 80 представителей общин Украины и ЕС.

Чтобы начать поиск общины-побратима, следует обратиться к организаторам форума по ссылке

SALAR International основала инициативу Сities 4 Cities | United 4 Ukraine в сотрудничестве с городами:

Львов (Украина);

Зиндельфинден (Германия).

Проект реализуют при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). Стратегическими партнерами инициативы являются Всеукраинская ассоциация ОТГ и Ассоциация городов Украины.

Также напомним, что сегодня, 31 января, в Европарламенте в Брюсселе проходит 5-й Форум свободных народов России. На нем присутствуют представители от Татарстана, Ингрии, Уральской Республики, Карелии, Черкесии, Конфедерации Сибири, Кубани, Псковской Республики, Бурятии, Тихоокеанской Федерации, Залесья, Саха, Удмуртии, Тувы, Башкортостана и Коми.