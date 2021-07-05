"Северный поток-2" и энергетические ловушки: что обсудили на форуме "Украина 30"
Источник:24 канал
В повестке дня форума "Украина 30" – международная политика и место нашего государства на земном шаре. Говорили о вступлении Украины в Европейский Союз и в Организацию Североатлантического договора.
Президент Украины Владимир Зеленский почти с часовым опозданием начал форум. Он отметил, что очень важно вести борьбу с Россией на энергетическом фронте. Ведь от этого зависит безопасность как Украины, так и Европы.
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Противодействие достройке "Северного потока-2"
По словам главы государства, самый большой вызов для Украины в энергетической отрасли это достройка и запуск газопровода "Северный поток-2".
Введение его в эксплуатацию – это не про экономику. Это оружие против Украины и уверен, что будет оружие против всей Европы в будущем. Это прямая политика безопасности ловушка для всех,
– отметил Зеленский.
Продолжил тему энергетических ловушек министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он заявил, что необходимо продолжать противодействовать завершению строительства "Северного потока-2".
Что такое "Северный поток-2"?Это газопровод России, который почти достроили в обход Украины в Европу. Строительство уже останавливали – в 2019 году. Однако через год строительство "Северного потока-2" решили снова запустить.
Впрочем, не рассматривают никаких финансовых компенсаций для Украины, если все же введут газопровод в действие. Если не удастся выполнить план а), то будут рассматривать план б). В частности требовать, чтобы для нашего государства была полная безопасность и чтобы Россия придерживалась всех договоренностей.Отметим! Известно, что 5 июля состоялся один из последних форумов "Украина 30". Они посвящены независимости Украины. Форумы завершатся перед празднованием 30 годовщины независимости нашего государства.
Российский газопровод – вызов для Украины
"Северный поток-2", как отметил Кулеба, создает вызовы и угрозы безопасности, а не для экономики. Эта отрасль важна из-за больших денег, говорится о 3 миллиардах, которые Украина зарабатывает на транзите.
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"Но даже если достроить "Северный поток-2" и сохранить транзит через Украину (а это вполне возможная опция), то в экономической части мы деньги зарабатываем, но вопросы безопасностных потерь никто не может компенсировать", – добавил министр.
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