Фосфорные боеприпасы под Авдеевкой и минометный обстрел Марьинки: какова ситуация на Донетчине

В Донецкой области россияне не прекращают интенсивные обстрелы по всей линии разграничения. Самая сложная ситуация в направлении Авдеевки, Марьинки и Мариуполя.

Глава ОВА отметил, что с начала суток, 26 марта, известно, что один человек погиб в результате минометного обстрела на выезде из Марьинки, количество раненых уточняется.

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В Авдеевской промке русские фашисты применили фосфорные боеприпасы. Последствия этих обстрелов сейчас устанавливаем. Сильные обстрелы были и на окраинах Донецка. Повреждены 16 трансформаторных подстанций, из них 12 уже удалось починить,

– сказал Кириленко.

По его словам, в Торецкой общине нет жертв среди мирного населения, но есть значительные повреждения жилья – все эти факты документируют.

Эвакуация

Также продолжается эвакуация гражданских из прифронтовых населенных пунктов. С начала широкомасштабного вторжения уже более 101 365 человек эвакуированы из области на поездах, тысячи вывезены на автобусах с линии разграничения.

Ситуация в Мариуполе

25 марта в Запорожье на личном транспорте выехали 2800 человек, еще 4 тысячи мариупольцев были централизованно эвакуированы на автобусах из Бердянска в Запорожье.

"Россия продолжает уничтожать город из всех видов вооружений. Вчера, 25 марта, президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о подготовке “гуманитарной операции” по эвакуации Мариуполя совместно с Турцией и Грецией. Это дарит надежду на спасение десятков тысяч мариупольцев, которые до сих пор остаются в блокаде", – сообщил глава ОВА.

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