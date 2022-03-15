Фото дня: мужчина после обстрела пытается утешить свою напуганную собаку
15 марта 2022 , 14:19Читати новину українською
Источник:Светлана Медведева
В Ирпене на фото попало щемящее событие – мужчина пытается уговорить парализованную страхом от обстрелов собаку идти дальше. Человек не бросает своего любимца, а пытается утешить животное и призвать спасаться и идти дальше.
На фото мужчина по имени Андрей Кулик пытается утешить свою собаку, которая испугалась выстрелов и взрывов.
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Ужасная собачка отказывалась уходить, а хозяин терпеливо пытался успокоить любимца. Эта сцена попала в объектив Маркуса Яма.
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