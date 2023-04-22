На фотографии изображена беременная раненая 32-летняя Ирина Калинина. Впоследствии она родила мертвого мальчика Мирона. Через полчаса женщина также скончалась. Евгений Малолетка рассказал в эфире телемарафона, что испытывал в момент, когда фотографировал Ирину Калинину.

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Малолетка рассказал о трагической фотографии из Мариуполя

Фотограф вспомнил, что тогда все эмоции были сосредоточены над безопасностью и работал тогда, когда была возможность.

По словам Евгения Малолетки, на тот момент, когда они приехали в роддом, то увидели, как:

люди начинают эвакуироваться;

подъезжают спасательные службы, начинают помогать;

полицейские эвакуируют людей;

военные помогают раненым.

Мы просто начали это снимать, потому что это было одним из самых важных – показать, что происходит. Ибо за 30 минут до того, как мы приехали, слышали гул самолета, мы слышали очень большие, мощные взрывы и почувствовали их возле себя. Понимая, что это важно показать – начали просто снимать, не зная, что может произойти,

– рассказал Евгений Малолетка.

Он вспомнил: "Когда начали выносить Ирину, это действительно был момент, который нужно было показать". Фотограф рассказал, что через два дня после того, как сделали фото, они приехали в больницу, чтобы верифицировать тех людей, которых удалось спасти, уже родивших женщин и тех, кого, к сожалению, убила Россия.



Фото Евгения Малолетки стало фотографией года по версии World Press Photo 2023.

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"Врачи нам рассказали, что они оказывали помощь Ирине и ее малышу. Его достали уже мертвым и не смогли реанимировать. Ирина потеряла очень много крови и...", – рассказал фотограф.

Он также отметил, что эти фотографии – это документ военных преступлений России.

Эти фотографии – это уникальный сюжет, и Россия не хочет, чтобы он существовал. Но этот момент снятый, представленный, был опубликован на передовицах почти во всех странах мира. Эта уникальная фотография разошлась очень большим тиражом на первых страницах газет в Британии, США,

– рассказал Евгений Малолетка.

Он также ответил на упреки россиян, что якобы это фотошоп или фотомонтаж. Он объяснил, что есть люди, которые были на месте трагедии, есть видеофакты происходящего.

"Мой коллега Мстислав Чернов, работавший на тот момент со мной в команде, снял все моменты, где мы работали вместе. После этого был создан фильм "20 дней Мариуполя" – это еще больший документ", – рассказал фотограф.

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