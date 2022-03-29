Кадром, который передает весь цинизм российского вторжения, поделились военные из Оперативного командования "Север", которые отвечают за безопасность Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областей.

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Снаряд на детской площадке

Сообщается, что россияне вновь целились в объекты предназначении для отдыха детей. На этот раз снаряд попал в детскую площадку на центральном пляже "Золотой берег" в Чернигове.

Фото, которое не требует объяснений... Но на полную раскрывает циничную, морально низкую суть русского врага,

– написали Оперативное командование "Север" на своей странице.

Снаряд на детплощадке в Чернигове / Фото Оперативное командование "Север"

Обратите внимание, что мэр Чернигова Владислав Атрошенко заявил, что, по предварительным данным, в городе уже погибло от 350 до 400 человек.

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