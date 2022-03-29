Кадром, який передає весь цинізм російського вторгнення, поділилися військові з Оперативного командування "Північ", які відповідають за безпеку Житомирської, Київської, Полтавської, Сумської, Черкаської та Чернігівської областей.
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Снаряд на дитячому майданчику
Повідомляється, що росіяни знову цілилися в об'єкти призначенні для відпочинку дітей. Цього разу снаряд влучив у дитячий майданчик на центральному пляжі "Золотий берег" у Чернігові.
Фото, яке не потребує пояснень… Але на повну розкриває цинічну, морально низьку суть російського ворога,
– написали Оперативне командування "Північ" на своїй сторінці.
Снаряд на дитмайданчику у Чернігові / Фото Оперативне командування "Північ"
Зверніть увагу, що мер Чернігова Владислав Атрошенко заявив, що, за попередніми даними, в місті вже загинуло від 350 до 400 людей.
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