В центре Харькова разрушены дома и разбиты авто: жуткие фото

Российские оккупанты обстреляли центр Харькова утром 6 сентября. Под прицелом оказались жилой дом и админздание. Завалы возле зданий уничтожили автомобили.

Россияне били по городу ракетами из зенитно-ракетного комплекса С-300. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Уничтоженные здания и авто в Харькове

Предварительно зафиксировали два "прилета" ракет из ЗРК С-300. Одна – попала в крышу 5-этажного жилого дома, полностью разрушив три этажа. Сейчас продолжаются работы по разборке завалов.

Известно, что оттуда работники ГСЧС вытащили 3 человек. К счастью, они не пострадали.

Российские оккупанты утром атаковали Харьков / Фото Анны Черненко для 24 канала

Вторая ракета попала во двор административного здания. Предварительно тоже никто не пострадал. Информация уточняется.

Удар был нанесен примерно в 9 утра с целью пострадать как можно больше гражданских. Ведь в это время многие находятся на улицах, добираясь на работу. Это еще одно позорное военное преступление россии!

– подчеркивает Олег Синегубов.

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