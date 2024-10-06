Фото недели – мамочкин пирожок на куче бабла

Есть ли это фото об украинских чиновниках? На самом деле – нет.

Зеркало, в котором отражается страна

Это фото о среднестатистическом украинце.

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Во-первых, этот пирожок – это же мечта среднестатистического украинца. Не героя на войне или борца за справедливость, а обычного простого украинца, который мечтал бы получить такую должность и быстро сказочно разбогатеть. Так быстро и так сказочно, чтобы потом не знать, что с этими деньгами делать.

А, во-вторых, это же не силовик, который доит бизнес. Это не про налоги, которые воруют. Нет-нет. Это про сервис. Самый лучший украинский сервис, которым мы так гордимся. Ведь мама Крупа и ее сын-пирожочек предоставляли услуги простым украинцам.

Тем, которые не хотят служить в армии, потому что воруют. Тем, которые вопят о детях депутатов. Именно эти простые украинцы принесли свои доллары. Принесли сами. Чтобы получить липовую справку.

Судя по количеству долларов на кровати – принесли тысячи людей. Потом они будут за пивом рассказывать, какая страшная в стране коррупция, и как нельзя жить, и не надо платить налоги, потому что их же все разворуют. Это не про чиновников.

Это фото – это зеркало. В нем отражается страна. Да, не все украинцы такие. И именно поэтому Владимир Путин не захватил Украину и никогда не захватит. Но это средняя температура по палате. Тот самый простой народ, что бедствует и выступает против высоких тарифов, не хочет платить налоги и работать официально.

Иногда полезно смотреть в зеркало. Полезно, чтобы поставить точный диагноз перед лечением болезни.