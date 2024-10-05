Планов у россиян много, возможностей для реализации – нет

Прежде всего хочу отметить, что для российских оккупантов до конца года есть как основные задачи к выполнению, так и второстепенные.

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К основным задачам относятся захват: Курахово, Покровска, Торецка и Часова Яра. Причем – именно в такой последовательности, хотя по приоритетности Покровск – №1.

К второстепенным задачам относятся:

срез Роботинского выступа и открытие Ореховского направления;

интенсификация направления на Гуляйполе;

активизация Времивского направления;

выход на левый берег реки Оскол;

вскрытие Лимано-Купянской оси.

При этом очевидно, что сил и средств на выполнение всех основных и даже второстепенных задач до конца года у оккупантов не хватает, а уверенности в превосходстве на фронте в 2025 году – нет.

Об отсутствии такой уверенности говорит хотя бы факт ряда указов Владимира Путина об увеличении численности армии, а затем – об увеличении количества призывников. Замечу, что такие действия Путин делает не впервые. Он часто увеличивает количество армии после провалов на фронте.

Угледар не дал россиянам решающего преимущества

Но разве ситуацию в зоне боевых действий в Украине сейчас можно назвать провалом? Войска продолжают движение, захваченный Угледар, разве же это не успех? Вот в том то и дело, что ни в стратегическом, ни в оперативно-тактическом смысле – нет.

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По состоянию на сейчас, российские оккупанты с начала 2024 года не достигли ни одного оперативно-тактического уровня успеха. Все те, о которых с пафосом и придыханием заявляет российская пропаганда и перепуганная западная пресса, имеют в основном тактическое значение.

Даже Угледар, о котором столько разговоров с примесью апокалиптических сценариев, не дает оккупантам какого-либо решающего преимущества, за исключением возможности восстановить железнодорожное сообщение через Волноваху. На свой страх и риск.

Куда дальше будет двигаться противник

Так, после Угледара, который измотал и истощил российских оккупантов, они будут пытаться двигаться на Богоявленку и Новоукраинку. Однако это этап достаточно долгосрочных боев в полях. Противник хочет быстрой победы из спектра основных задач. Но это точно не Покровск, для наступления на который должен быть сформирован южный фланг, а сегодня даже не закрыт левобережный карман по реке Волчья.

Кроме того, Селидово – как кость в горле у врага на Покровском направлении. Бои за него для россиян станут не менее изнурительными, чем за Угледар.

У Торецке для оккупантов бои проходят сейчас в гораздо более сложных условиях, чем это было в самом начале наступления на агломерацию, когда штурмовые подразделения буквально просачивались к городской застройке.

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Теперь, кроме боев в городских условиях, присутствуют промышленные зоны, ландшафтно-рельефные особенности и другие преграды. Торецк истощает ресурс врага, так же как это делал Угледар или Авдеевка.

Но самой болезненной темой для оккупантов становится Часов Яр, наступление на который оккупанты развернули одновременно с наступлением на Авдеевку, в октябре 2023 года. Они до сих пор оббиваются на левом берегу канала, теряя до роты в сутки в попытке прорваться на правый берег.

Очень похожая ситуация, кстати, в Волчанске, что на севере Харьковской области. Ведь там россияне не только за 2024 год не расширили "успех", но и потеряли контроль над Агрегатным заводом.

Все указывает на то, что при достаточно скромном наборе целей, ни одного областного центра в списке противника – нет. Оккупанты не имеют возможности уверенно реализовать свои цели, при этом, имея тотальное количественное преимущество в зоне боевых действий – более 550 тысяч человек. А это намекает на явное истощение ударных и наступательных возможностей.

Ни, в 2024 году Россия не остановит наступление. Однако все, что происходит, намекает на то, что в 2025 году она не сможет не то чтобы наступать примерно в таком же темпе, но и даже удерживать захваченные территории.