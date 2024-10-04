Россияне имели неоспоримый козырь

Решающая битва за Угледар началась не 20 сентября 2024 года, когда передовые подразделения российских оккупантов по трассе 0532 вплотную подошли к восточной части города, а гораздо, гораздо раньше. Январь 2023 – начало наступления на Новомихайловку и формирование северного фланга с выходом через Константиновку на трассу 0532.

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9 месяцев назад российские военные начали наступление, целью которого был выход на трассу 0532 и, фактически, к Угледару. Именно тогда битва и началась.

Враг имел количественное преимущество в личном составе, технике, артиллерии, но ключевую роль сыграла авиация. Доминирование тактической авиации в воздушном пространстве и отсутствие эффективного противодействия привели к тому, что линии обороны, рубежи, позиции ежедневно засыпались не только реактивными снарядами и ствольной артиллерией, но и КАБами и НАРами.

9 месяцев оккупанты методично перемалывали наши позиции и ползли к своей цели, до 0532. Они теряли десятки тысяч солдат, тысячи единиц техники, но имели неоспоримый и действенный козырь – авиацию.

Когда началась генеральная битва за Угледар, город буквально стирали с земли круглосуточными ударами "КАБ". Угледар стал эпицентром применения этих средств поражения. Удержание одной из локаций в городе не представлялось возможным при столь интенсивных ударах 250, 500 и 1500 килограммовыми бомбами.

При каком условии мы бы могли отстоять Угледар

Смогли бы отстоять Угледар? Да. Если бы российская авиация оказалась недееспособной и боялась бы сунуться в наше воздушное пространство, или часть ее боевых самолетов, например "Су-25", просто физически не смогли бы долетать до линии соприкосновений. Если бы российским самолетам пришлось взлетать с авиабаз на территории России за пределами 300-километровой зоны от границы с Украиной, то 80% ударных средств, задействованных в украинском воздушном пространстве, просто бы до него не долетали.

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Возможность оперирования в таком радиусе оставалась бы в основном у "Су-34" и "Су-35", при этом, с неполной боевой нагрузкой.

Если бы оккупанты потеряли 80% поддержки своей авиации, то сейчас мы бы обсуждали не оккупацию Угледара, а то, как россияне успешно обогащают своими телами Калиновский карьер или как увязли возле Широкой Балки.

Но, по всем известным причинам, этого не произошло, а безнаказанное господство вражеской тактической авиации продолжается.