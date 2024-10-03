Глубинное отличие украинцев от других наций Восточной Европы

Сначала чешский президент Петр Павел говорил о "невозможности освобождения украинской территории" военным способом. Затем Радослав Сикорский, польский министр иностранных дел, начал придумывать какие-то "администрации ООН" для Крыма. Ну и венгерский советник Виктора Орбана (тоже Орбан, но не родственник) начал что-то рассказывать о том, что оказание сопротивления Украиной российской агрессии было "безответственным", и венгры бы сразу сдались.

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Хотя, на первый взгляд, эти заявления ничем не связаны, ведь чешский президент считается "другом Украины", а вот советник Орбана таковым явно не считается. Но на самом деле все эти заявления – связаны.

Мы привыкли считать, что лучше всего нас понимают в Восточной Европе. Ведь они тоже знают, что такое российская оккупация. Оно то так, но и не так.

Российская оккупация иногда нетождественна российской оккупации. Глубинное отличие украинцев от поляков, чехов и венгров заключается в том, что россияне никогда не сомневались в их существовании. Соответственно, худшее, что их могло ждать – это установление марионеточного правительства, навязывание государственной идеологии, "точечные" аресты. Иногда – расстрелы отдельных лиц. Собственно, это то, что происходило в ряде восточноевропейских государств в 20 веке.

Соответственно, они склонны думать, что российское господство – это, конечно, очень плохо, но не так уж и смертельно.

Украинский опыт самый ужасный

Одна проблема – Украины это не касается. Цель россиян – уничтожить Украину как таковую. И, конечно, украинский народ, которого, как известно, "не существует". Для этого надо искоренять украинское наследие, физически уничтожать активистов, депортировать и уничтожать людей с украинским сознанием.

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Собственно, делать то, что они делали и делают на оккупированных территориях.

Кое-как нас понимают литовцы, латыши и эстонцы. У них не было голодомора, но они знают, что такое массовые депортации в Сибирь. Кое-что помнят финны, которые имели опыт, когда целые регионы приходилось эвакуировать в центральные районы, потому что эти территории занимали российские оккупанты. Заняли, и до сих пор там сидят.

Но украинский опыт все равно уникален. Это не о желании контроля территорий, не о "зонах влияния", не о "лояльности элит". Это просто о геноциде. Буча, уничтоженные города Востока, убийства пленных, пытки гражданских, похищения и денационализация детей – это все из этого перечня. Это то, о чем никто, кроме украинцев, не имеет в мире никакого представления.