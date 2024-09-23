Ранее Петр Павел допустил вступление Украины в НАТО с частью оккупированной территории. В Киеве к этой возможности отнеслись скептически.

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"Украине надо посмотреть в глаза реальности"

По мнению Петра Павела, для украинцев настало время взглянуть в глаза реальности относительно своих перспектив возвращения территории, оккупированной Россией.

Наиболее вероятным результатом войны будет то, что часть украинской территории временно окажется под российской оккупацией,

– подчеркнул политик, добавив, что "временность" может длиться годами.

По словам Павела, ни Украина, ни Россия не могут рассчитывать на обеспечение своих максималистских целей: для Киева – это возвращение границ 1991 года, а для Москвы –по меньшей мере официальный отказ Украины от своих четырех регионов.

Президент Чехии считает, что эта война не завершится поражением ни Украины, ни России. "Конец будет где-то посередине", – сказал он.

Павел напомнил, что есть ряд примеров территорий, которые временно удерживаются Москвой.

В то же время политик раскритиковал настойчивые призывы популистских лидеров, в частности таких, как Орбан, которые считают, что Украина должна немедленно просить о мире, а Европа должна остановить поставки ей военной помощи.

Павел отметил, что мир не наступит из-за заявления Украины о прекращении боевых действий. Это не побудит Россию остановить свою военную деятельность.