Раніше Петр Павел допустив вступ України в НАТО з частиною окупованої території. У Києві до цієї можливості поставилися скептично.

Дивіться також У Росії раптом визнали, що не мають шансів проти НАТО

"Україна треба подивитися в очі реальності"

На думку Петра Павела, для українців настав час поглянути в очі реальності щодо своїх перспектив повернення території, окупованої Росією.

Найімовірнішим результатом війни буде те, що частина української території тимчасово опиниться під російською окупацією,

– наголосив політик, додавши, що "тимчасовість" може тривати роками.

За словами Павела, ні Україна, ні Росія не можуть розраховувати на забезпечення своїх максималістських цілей: для Києва – це повернення кордонів 1991 року, а для Москви –щонайменше офіційна відмова України від своїх чотирьох регіонів.

Президент Чехії вважає, що ця війна не завершиться поразкою ні України, ні Росії. "Кінець буде десь посередині", – сказав він.

Павел нагадав, що є низка прикладів територій, які тимчасово утримуються Москвою.

Водночас політик розкритикував наполегливі заклики популістських лідерів, зокрема таких, як Орбан, які вважають, що Україна має негайно просити про мир, а Європа має зупинити постачання їй військової допомоги.

Павел наголосив, що мир не настане через заяву України про припинення бойових дій. Це не спонукатиме Росію зупинити свою військову діяльність.