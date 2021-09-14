Фотоаппарат за 86 тысяч и телевизор 50: черкасские чиновники закупили недешевую технику

Департамент социальной политики Черкасского горсовета объявил два тендера на закупку техники для онлайн-совещаний и конференций. На 201 тысячу гривен планируют купить новый фотоаппарат, телевизор, компьютер и веб-камеры.

Оба аукциона запланированы на 15 сентября. Директор департамента Евгений Данченко попытался аргументировать немалую стоимость техники.

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Согласно данным системы госзакупок ProZorro, на технику планируют потратить:

86 тысяч гривен – фотоаппарат Canon EOS R6 (бесшумная беззеркальная камера, которая снимает видео в формате 4К) со стандартным объективом Kit 24-105 миллиметра.

(бесшумная беззеркальная камера, которая снимает видео в формате 4К) со стандартным объективом Kit 24-105 миллиметра. 50 тысяч гривен – 75-дюймовый телевизор Samsung .

. 65 тысяч гривен – компьютер Vinga Mini PC V650 и веб-камеры.



Тендер на закупку телевизора и компьютера / Скриншот с сайта ProZorro



Тендер на закупку фотоаппарата / Скриншот с сайта ProZorro

Как заявил Данченко местному изданию "18000", такой фотоаппарат нужен для освещения работы ведомства. А его характеристики он объяснил тем, что техника приобретается на длительный срок, и она не должна устареть.