Перенесли запуск системы фотовидеофиксации дорожного движения

МВД отложило запуск системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения в связи с карантином. Старт системы был запланирован на 1 мая, но его отложили до окончания режима строгого карантина.

В МВД напомнили, что еще 12 марта 2020 ведомство презентовало пилотный проект системы фиксации административных правонарушений дорожного движения в автоматическом режиме. Тогда сообщили, что запуск системы ожидается с 1 мая этого года.

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Уже 11 марта правительство ввело строгий карантин, чтобы не допустить распространение коронавируса в Украине. Эти ограничения частично касаются и работы определенных подразделений полиции, и других организаций, задействованных в процессе работы системы автофиксации. Именно поэтому в МВД решили отсрочить работу системы видеофиксации до окончания режима строгого карантина.

Что известно об автофиксации нарушений ПДД? Для водителей это означает, что спорить с сотрудником полиции и доказывать, что водитель ничего не нарушил – не придется. Так как автоматическая система зафиксирует нарушение, вынесет постановление о нарушении и отправит его по месту регистрации владельца авто. Конечно, автофиксация – это не только технический комплекс из фотокамер и серверов. На всех этапах работают уполномоченные работники полиции, которые, например, рассматривают административные правонарушения и составляют протоколы. Программно-технический комплекс пока что не уполномочен на такие функции, да и в суд его не вызовешь.



Карта расположения камер автофиксации нарушений ПДД в Киеве / Инфографика 24 канала