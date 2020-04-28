Как будут штрафовать водителей с 1 мая по новому закону

На внеочередном заседании Верховная Рада приняла закон, которым отменила норму начисления штрафных баллов для водителей. С 1 мая нарушителей правил дорожного движения будут наказывать по-новому.

Какие изменения ожидают водителей в ближайшее время и что именно прописано в принятом законе, – анализировали журналистка 24 канала и управляющий партнер АО "Тарасюк и партнеры" Сергей Тарасюк.

Зачем вводили штрафные баллы

Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях (КоАП) о начислении штрафных баллов. Правда, чтобы эти новации начали действовать, закон еще должен подписать президент. Согласно этому документу, отменяется пока еще действующая система по начислению баллов, которая была введена в 2015 году.

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По этой системе в течение года каждому водителю начисляется 150 баллов. Их списывают, если водитель нарушает правила дорожного движения. После окончания баллов, водителей начинают привлекать к ответственности. Списывать нарушения за баллы разрешается только трижды: за каждое нарушение ПДД снимают 50 баллов. Правда, эта норма применяется только к правонарушениям, за которые водителям не грозит немедленное лишение свободы. И что важно – система списания баллов начала работать только после введения автоматической фиксации нарушений: в конце февраля, в тестовом режиме.



Водителей ожидают неприятные "сюрпризы" / Фото 24 канала

В частности баллы списывались только за такие нарушения ПДД:

проезд на запрещающий сигнал (светофора или регулировщика);

нарушение требований дорожных знаков и разметки;

превышение скорости (более чем на 20 км в час, но менее, чем на 50 км в час);

нарушение правил перевозки грузов и буксировки;

нарушение правил остановки, стоянки или парковки;

нарушение правил проезда пешеходных переходов, перекрестков и остановок;

проезд по тротуару или пешеходной дорожке;

нарушение правил обгона и встречного разъезда;

нарушение правил дистанции;

нарушение правил движения на автомагистрали;

нарушение правил использования осветительных приборов.

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Теперь такой вид наказания уйдет в забвение. По мнению авторов закона, ситуация, когда водитель не отвечает за неоднократные нарушения ПДД, не только не способствует соблюдению участниками дорожного движения установленных правил, а наоборот создает чувство безнаказанности и побуждает к следующим нарушениям.

Правда, по мнению Сергея Тарасюка, из пояснительной записки непонятно почему наказание в виде "штрафных баллов" необходимо отменить.

Новации в действии

Как известно, с 1 мая 2020 года начнет работу Автоматическая система фотовидеофиксации нарушений ПДД (АСФП). Как отмечает Сергей Тарасюк, для водителей это означает, что спорить с работником полиции и доказывать, что водитель ничего не нарушил – не придется.

Ведь автоматическая система зафиксирует нарушение, выносит постановление о нарушении и направляет его по месту регистрации владельца авто. Конечно, АСФП – это не только технический комплекс из фотокамер и серверов. На всех необходимых этапах работают уполномоченные работники полиции, которые, например, рассматривают административные правонарушения и составляют протоколы. Этого требует КоАП, программно-технический комплекс пока не уполномочен на такие функции. Да и в суд его не вызовешь.



Водители уже готовятся к новым штрафам / Фото 24 канала

Кстати, еще в конце февраля фотовидеофиксация заработала в тестовом режиме и МВД сообщало о 30 тысячах нарушений. И это были данные до 12:00 первого дня работы в столице. В среднем в Киеве камеры фиксируют примерно 60 тысяч правонарушений за сутки.

Если "перевести" на минимальные 255 гривен штрафа, в день автолюбители могут принести городскому бюджету 15,3 миллионов гривен, а до конца текущего года – 3,723 миллиарда гривен. И это только в Киеве.

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По мнению юриста, это мягкое привыкание к фотовидеофиксации. Ведь согласно действующему законодательству – в случае фиксации нарушения в автоматическом режиме до 1 мая водителю будет поступать постановление о "списании" 50 штрафных баллов.

Это достаточно для того, чтобы подавляющее большинство водителей поняло, что автоматическое фиксирование это не что-то эфемерное, а очень реальный удар по карману. До 1 мая – такой себе мягкий период адаптации к новым правилам дорожного движения,

– убежден Сергей Тарасюк.

До мая эта система будет работать в так называемом тестовом режиме. А уже с 1 мая при превышении скорости более чем на 22-23 км/ч (20 "разрешенных" и 3% погрешности) АСФП автоматически зафиксирует нарушения. После чего будет составлено соответствующее постановление, которое подпишет уполномоченный работник полиции, его пришлют по месту регистрации владельца автомобиля ("привет" продавцам авто по доверенности).

Поэтому всех водителей ждет холодный душ из штрафов, ведь в последнее время они часто пренебрегали правилами. А некоторые вообще управляли в стиле – как хочу и умею, так и езжу. О последней практике водителям придется забыть или быть готовыми платить существенные штрафы, потому что договориться с камерой фотовидеофиксации – не получится.