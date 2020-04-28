Як штрафуватимуть водіїв з 1 травня за новим законом

На позачерговому засіданні Верховна Рада ухвалила закон, яким скасувала норму нарахування штрафних балів для водіїв. З 1 травня порушників правил дорожнього руху каратимуть по-новому.

Які зміни очікують на водіїв вже найближчим часом та що саме прописано в ухваленому законі, – аналізували журналістка 24 каналу та керуючий партнер АО "Тарасюк і партнери" Сергій Тарасюк.

Навіщо вводили штрафні бали

Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) щодо нарахування штрафних балів. Щоправда, аби ці новації почали діяти, закон ще має підписати президент. За цим документом відміняється поки ще діюча система з нарахування балів, яка була запроваджена в 2015 році.

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За цією системою протягом року кожному водієві нараховується 150 балів. Їх списують, якщо водій порушує правила дорожнього руху. Після закінчення балів, водіїв починають притягати до відповідальності. Списувати порушення за бали дозволяється лише тричі: за кожне порушення ПДР знімають 50 балів. Щоправда, ця норма застосовується лише для правопорушень, за які водіям не загрожує негайне позбавлення волі. І, що важливо – система списання балів почала працювали лише після введення автоматичної фіксації (в тестовому режимі наприкінці лютого).



На водіїв очікують неприємні " сюрпризи" / Фото 24 каналу

Зокрема бали списувались лише за такі порушення ПДР:

проїзд на заборонений сигнал (світлофора або регулювальника);

порушення вимог дорожніх знаків і розмітки;

перевищення швидкості (більш, ніж на 20 км на годину, але менш, ніж на 50 км на годину);

порушення правил перевезення вантажів і буксирування;

порушення правил зупинки, стоянки або паркування;

порушення правил проїзду пішохідних переходів, перехресть і зупинок;

проїзд по тротуару або пішохідній доріжці;

порушення правил обгону і зустрічного роз'їзду;

порушення правил дистанції;

порушення правил руху на автомагістралі;

порушення правил використання освітлювальних приладів.

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Тепер такий вид покарання піде у забуття. На переконання авторів закону ситуація, коли водій не відповідає за неодноразові порушення ПДР не лише не сприяє дотриманню учасниками дорожнього руху встановлених правил, а навпаки, створює почуття безкарності та спонукає до наступних порушень.

Щоправда, на думку Сергія Тарасюка, із пояснювальної записки не зрозуміло чому покарання у вигляді “штрафних балів” необхідно скасувати.

Новації в дії

Як відомо, з 01 травня 2020 розпочне роботу Автоматична система фотовідеофіксації порушень ПДР (АСФП). Як зауважує Сергій Тарасюк, для водіїв це означає, що сперечатися із працівником поліції та доводити, що водій нічого не порушив – не доведеться.

Адже автоматична система зафіксує порушення, виносить постанову про порушення та надсилає її за місцем реєстрації власника авто. Звичайно, АСФП це не лише технічний комплекс із фотокамер і серверів. На усіх необхідних етапах працюють уповноважені працівники поліції, які, наприклад, розглядають адміністративні правопорушення та складають протоколи. Цього вимагає КУпАП, програмно-технічний комплекс поки що не уповноважений на такі функції, та й до суду його не викличеш.



Водії вже готуються до нових штрафів / Фото 24 каналу

До речі, ще наприкінці лютого фотовідео фіксація запрацювала у тестовому режимі і МВС повідомляло про 30 тисяч порушень. І це були дані до 12 години першого дня роботи в столиці. В середньому в Києві камери фіксують приблизно 60 тисяч правопорушень на добу.

Якщо "перевести" на мінімальні 255 гривень штрафу, в день автолюбителі можуть принести міському бюджету 15,3 мільйони гривень, а до кінця поточного року – 3,723 мільярди гривень. І це лише в Києві.

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На переконання юриста, це м’яке звикання до фотовідео фіксації. Адже згідно з діючим законодавством – у разі фіксації порушення в автоматичному режимі до 1 травня водію надходитиме постанова про “списання” 50 штрафних балів.

Це достатньо для того, щоб переважна більшості водіїв зрозуміла, що автоматичне фіксування це не щось ефемерне, а дуже реальний удар по кишені. До 1 травня – такий собі м'який період адаптації до нових правил дорожнього руху,

– переконаний Сергій Тарасюк.

До травня ця система працюватиме в так званому тестовому режимі. А вже з 1 травня при перевищенні швидкості більш ніж на 22-23 км/год (20 “дозволений” і 3% похибка) АСФП автоматично зафіксує порушення. Після чого буде складено відповідну постанову, яку підпише уповноважений працівник поліції, її надішлють за місцем реєстрації власника автомобіля (таке собі "вітання" продавцям авто по довіреності).

Тож, усіх водіїв чекає холодний душ із штрафів, адже останнім часом вони часто нехтували правилами. А дехто взагалі кермував в стилі – як хочу і вмію так і їжджу. Про останню практику водіям доведеться забути, або бути готовими платити суттєві штрафи, бо домовитись з камерою фото-відео фіксації – не вийде.