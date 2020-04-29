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      Перенесли запуск системи фотовідеофіксації дорожнього руху

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      Фотофіксацію порушень ПДР 2020 в Україні відмінили з 1 травня 2020 – деталі
      Фотофіксацію порушень ПДР в Україні 2020 відклали до завершення карантину / mvs.gov.ua/ua

      МВС відклало запуск системи відеофіксації порушень правил дорожнього руху у зв'язку з карантином. Старт системи був запланований на 1 травня, але його відклали до закінчення режиму суворого карантину.

      В МВС нагадали, що ще 12 березня 2020 відомство презентувало пілотний проєкт системи фіксації адміністративних правопорушень дорожнього руху в автоматичному режимі. Тоді повідомили, що запуск системи очікується з 1 травня цього року.

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      Вже 11 березня уряд ввів суворий карантин, щоб не допустити поширення коронавірусу в Україні. Ці обмеження частково стосуються і роботи певних підрозділів поліції та інших організацій, задіяних у процесі роботи системи автофіксації. Саме тому в МВС вирішили відтермінувати роботу системи відеофіксації до закінчення режиму суворого карантину.

      Що відомо про автофіксацію порушень ПДР? Для водіїв це означає, що сперечатися із працівником поліції та доводити, що водій нічого не порушив – не доведеться. Адже автоматична система зафіксує порушення, винесе постанову про порушення та надішле її за місцем реєстрації власника авто. Звичайно, автофіксація – це не лише технічний комплекс із фотокамер і серверів. На усіх необхідних етапах працюють уповноважені працівники поліції, які, наприклад, розглядають адміністративні правопорушення та складають протоколи. Програмно-технічний комплекс поки що не уповноважений на такі функції, та й до суду його не викличеш.

      камери автофіксації порушення ПДР Київ карта
      Мапа розташування камер автофіксації порушень ПДР у Києві / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Міністерство внутрішніх справ Поліція Нові правила дорожнього руху Авто Транспорт
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