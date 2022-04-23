Фотограф составил портрет убийцы-Путина из 1,5 тысячи снимков войны в Украине

Белорусский художник Павел Кричко создал лицо главного преступника современности – Владимира Путина, анфас которого создан из полторы тысячи фотографий войны в Украине.

Фотограф объединил фотографии, которые снимались за 57 дней циничной войны России против Украины. Фотографии разрушений и ужасов войны сложились в лицо президента-террориста Владимира Путина.

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1500 фотографий ужасных последствий российских обстрелов, пострадавших украинцев и разрушенных городов Кричко сформировал в портрет Путина, который развязал войну в Украине.

Белорусский фотограф создал портрет Путина из 1500 фото войны / Фото Павла Кричко

Ужас, боль, страдания, смерть, искалеченные судьбы, преступления, бесчеловечность, зло – все в этом образе. Глядя на все эти фотографии, мне до сих пор трудно понять людей, которые это поддерживают,

– подписал свою работу Кричко.

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