Фотографы The New York Times показали миру борьбу украинцев против оккупантов

Фотографы продолжают освещать героическую борьбу украинцев против российских захватчиков. Обнародовали очередную партию трогательных фотографий.

Так, фотографы The New York Times показывают миру борьбу украинцев против оккупантов.

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Все должны видеть, что мы защищаем не только себя, но и весь цивилизованный мир. Поэтому показали фото, олицетворяющие мужество украинских защитников.

Украинские бойцы на передовой / Фото The New York Times:

Кстати – ВСУ освободили Вышгород от оккупантов: