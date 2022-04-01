Фотографы The New York Times показали миру борьбу украинцев против оккупантов
1 апреля 2022 , 08:53Читати новину українською
Источник:The New York Times
Фотографы продолжают освещать героическую борьбу украинцев против российских захватчиков. Обнародовали очередную партию трогательных фотографий.
Так, фотографы The New York Times показывают миру борьбу украинцев против оккупантов.
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Все должны видеть, что мы защищаем не только себя, но и весь цивилизованный мир. Поэтому показали фото, олицетворяющие мужество украинских защитников.
Украинские бойцы на передовой / Фото The New York Times:
Кстати – ВСУ освободили Вышгород от оккупантов: