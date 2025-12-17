Так неуклюже показать людей – надо уметь: в сети высмеяли фото команды Трампа в Vanity Fair

Журнал Vanity Fair опубликовал портреты команд Трампа фотографа Кристофера Андерсона. Некоторые пользователи соцсетей считают эту фотосессию протестом журналистики против действующей власти в США.

На фото члены команды Трампа выглядят часто нелепо. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Vanity Fair и соцсети.

Почему фотосессия команды Трампа для Vanity Fair наделала столько шума?

Крупные планы с максимальной детализацией лиц должны были, по замыслу редакции, "пробить политический театр", но получилось, по мнению читателей, скорее забавно.

На фото появляются пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз, вице-президент США Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и заместитель главы администрации по политическим вопросам Стивен Миллер.



Фото пресс-секретаря Кэролайн Ливитт / Фото Vanity Fair

Фотограф серии Кристофер Андерсон в комментарии для The Independent подчеркнул, что работал в своем привычном стиле портретной съемки крупным планом и не намеревался выставлять чиновников в плохом свете.

Вице-президент Джей Ди Вэнс просил фотографа сфотографировать всех хуже себя. За каждого члена команды, которых будет выглядеть хуже, он обещал 100 долларов, и 1000, если это – Марко Рубио.



Портрет крупным планом вице-президента США Вэнса / Фото Vanity Fair

Он хотел показать политиков без защитного образа. Съемки в Белом доме состоялись 13 ноября.

"Больше всего, я пытаюсь пробиться сквозь образ, который хотят создать политики... и достичь чего-то более правдивого. Я знаю, что некоторые скажут: "О, он намеренно пытается выставить людей в плохом свете", но это не так. Если вы посмотрите на мои фотографии, я сделал много крупных планов в том же стиле с людьми всех политических взглядов", – прокомментировал Андерсон.

Другие фото команды Трампа фотографа Кристофера Андерсона (фото для Vanity Fair)

Это не случайность. Это не "плохо снято". Это точное, холодное, сознательное решение.Фотограф сделал для Vanity Fair невероятную работу. Он снял не людей, а состояние. Не портреты, а симптомы. Не власть, а ее хрупкость, самовлюбленность и внутреннюю пустоту,

– пишут в соцсетях.

Публикация фото совпала по времени со скандальным интервью Сьюзи Уайлз в том же Vanity Fair