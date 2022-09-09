Днем одно из пропагандистских изданий опубликовало фото своего корреспондента, сделавшего селфи на фоне стелы "Купянск". Накануне сеть облетела фото украинских военных на фоне схожей стелы. Здесь слово "похожей" важно.

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Как облажались пропагандисты

Пропагандисты решили успокоить россиян, что, мол, "паники нет". Возможно только "отрицательное наступление". Однако методичка дала сбой. Пропагандисты опубликовали фото у стелы на другой стороне города. На это указывают определенные отличия на фотографиях. В частности, сама стела и местность вокруг.



На фото можно найти немало отличий / Скриншот SPRAVDI

Когда пропагандисты поняли, что что-то пошло не так, и их фейк слишком очевидный, сообщение изменили. Теперь они говорят, что фото сделано на другом конце города. С учетом того, что пропагандисты уже соврали, не удивительно будет, если это фото вообще окажется фотошопом.



Вот так выглядит отредактированное сообщение / Скриншот

ВСУ могут освободить Купянск через считанные часы

На фоне мощного контрнаступления ВСУ на Харьковщине, в полночь 9 сентября, аналитики американского Института изучения войны опубликовали отчет, в котором говорится, что в течение 72-х часов Вооруженные Силы могут освободить Купянск от оккупации.

У россиян в городе настоящая паника. Купянск был центром оккупированной территории Харьковщины, однако из-за страха контрнаступления оккупанты провозгласили Волчанск новым центром.

Купянск является важным путем снабжения оружием и другим подкреплением для оккупантов на Изюмском направлении. Город оказался под оккупацией 27 февраля – тогда мэр города геннадий мацегора сдал город врагу, предал Украину и перешел на сторону россиян.

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