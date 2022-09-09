Удень одне з пропагандистських видань опублікувало фото свого кореспондента, який зробив селфі на тлі стели "Куп'янськ". Напередодні мережу облетіло фото українських військових на фоні схожої стели. Тут слово "схожої" важливе.

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Як облажалися пропагандисти

Пропагандисти вирішили заспокоїти росіян, що, мовляв "паніки нема". Можливо лише "від'ємний наступ". Однак методичка дала збій. Пропагандисти опублікували фото біля стели на іншому боці міста. На це вказують певні відмінності на світлинах. Зокрема сама стела і місцевість навколо.



На фото можна знайти чимало відмінностей / Скриншот SPRAVDI

Коли пропагандисти зрозуміли, що щось пішло не так і їхній фейк надто очевидний, допис змінили. Тепер вони кажуть, що фото зроблене на іншому кінці міста. З урахуванням того, що пропагандисти вже збрехали, не дивно буде, якщо це фото взагалі виявиться фотошопом.



Ось так виглядає відредагований допис / Скриншот

ЗСУ можуть звільнити Куп'янськ за лічені години

На тлі потужного контрнаступу ЗСУ на Харківщині, опівночі 9 вересня аналітики американського Інститут вивчення війни опублікували звіт, у якому йдеться про те, що протягом 72-х годин Збройні Сили можуть звільнити Куп'янськ від окупації.

У росіян у місті справжня паніка. Куп'янськ був центром окупованої території Харківщини, однак через страх контрнаступу окупанти проголосили Вовчанськ новим центром.

Куп'янськ є важливим шляхом постачання зброї та іншого підкріплення для окупантів на Ізюмському напрямку. Місто опинилося під окупацією 27 лютого – тоді мер міста геннадій мацегора здав місто ворогу, зрадив Україну та перейшов на бій росіян.

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