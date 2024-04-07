Нашим военным из подразделения Chimera удалось успешно поразить вражескую технику. На видео, которое выложил в сеть активист Сергей Стерненко, можно увидеть, как FPV-дрон бьет по реактивной системе залпового огня "Ураган".

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Редкий удар по РСЗО

Дрон наших воинов Сил обороны не только преследовал РСЗО врага, он еще и попал в "Ураган". Интересно, что произошло это на территории России. Если точнее, то речь идет о Белгородской области.

Очень редкий случай – дроном поражено РСЗО "Ураган,

– отметил Сергей Стерненко.

Он не только выложил ролик в сеть, но и поблагодарил украинцев, которые продолжают донатить на FPV-дроны, которые наши военные результативно используют для ударов по врагу.

На видео, которое Стерненко выложил в сеть, можно увидеть момент попадания беспилотника в РСЗО. Видно, как FPV-дрон следит за российской реактивной системой залпового огня. И в какой-то момент он попадает в БМ-27 "Ураган", который курсировал по населенному пункту в Белгородской области.

FPV-дрон украинцев поразил РСЗО "Ураган" на Белгородщине: смотрите видео

Поскольку мы заговорили о поражении РСЗО "Ураган", то не лишним будет вспомнить актуальную статистику потерь врага. Ею утром 7 апреля поделились в Генштабе ВСУ.

Потери врага за более чем 2 года большой войны

Как отметили в ведомстве, данные уточняются. В то же время приведем те цифры, которые были актуальными по состоянию на утро 7 апреля. Так, наши военные за минувшие сутки ликвидировали 820 российских захватчиков. А с начала полномасштабного вторжения речь идет о 447 510 бойцах так называемой "второй армии мира".

Также оккупанты не досчитаются десятков тысяч единиц своей техники. Если точнее, то говорится о 7074 танках, 13 551 боевых бронированных машин, 11 316 артиллерийских систем, 1036 РСЗО, а также 749 средств ПВО.

Нашим защитникам и защитницам также удалось превратить в металлолом 347 самолетов, 325 вертолетов, 8956 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2064 крылатые ракеты, 26 кораблей, 1 подводную лодку, 15 071 единицу автомобильной техники и автоцистерн, а также 1864 единицы специальной техники.