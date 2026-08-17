Об этом говорится на странице волонтерского штаба в фейсбуке.

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Представители "Украинской команды" подчеркнули, что FPV-дроны остаются одним из ключевых видов оружия на фронте, а потребность в них постоянно растет.

Очередную партию дронов от волонтеров получил батальон "Свобода" Национальной гвардии Украины. По словам руководителя "Украинской команды" Артура Палатного, переданные FPV-дроны помогут бойцам на Донецком направлении наносить удары по российским силам и приближать победу Украины.

Это те героические ребята, которые с первого дня полномасштабного вторжения защищали и освобождали Киевскую область, Бахмут, Северодонецк. И сегодня они наносят удары по врагу на самом горячем Донецком направлении. Уверен, что эти "птички" уже летят на головы врагам и помогают нашим ребятам приблизить победу,

– отметил Артур Палатный.

"Украинская команда" передала FPV-дроны батальону "Свобода": смотрите видео

К слову, с начала полномасштабного вторжения волонтеры "Украинской команды" передали военным более 600 генераторов, зарядных устройств и электростанций. Общий объем помощи от организации достиг почти 1900 тонн, ее стоимость превысила полмиллиарда гривен.