Об этом 24 Каналу рассказал командир экипажа БпЛА "Кара небесная" Андрей Отченаш, заметив, что враг имеет огромное количество FPV-дронов. Сложно говорить о ситуации на всем фронте. Но конкретно на направлении, где недавно работал его экипаж, каждые 10-15 минут было слышно полет FPV-дрона.

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Россияне издеваются над гражданскими

Как отметил Отченаш, украинские экипажи значительно качественнее и эффективнее работают с FPV-дронами. Но россияне имеют преимущество в количестве. Они имеют поддержку от Китая, что дает им возможность создавать FPV-дроны с разными частотами.

Оккупанты часто уже в воздухе ищут цель для поражения. Если ничего не находят, то пробуют хоть куда-то попасть. Так, они регулярно бьют по гражданским.

Например, в одном из сел, где мы держали оборону, жили двое гражданских. Туда часто просто так прилетали FPV. Они увидели какую-то козу или другое домашнее животное – и пускали туда дрон. Они не всегда используют их по назначению. Иногда для того, чтобы поиздеваться над гражданскими,

– сказал военный.

Сейчас самая большая потребность для Сил обороны Украины – средства РЭБ. Не стоит пропускать сборы на эти системы. Они способны обезопасить от прилетов FPV-дронов.

РЭБ позволяет качественно работать. Если есть РЭБ, то мы имеем защиту от коптеров. Можем менять позиции, привозить экипировку, воду, еду на позиции,

– отметил военный.