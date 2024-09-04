Государство постоянно совершенствует оружие. На днях заявили, что Украина имеет дроны и ракеты, которые могут пролететь на 1500 километров вглубь России.

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Что известно о "дронах-драконах", которые поливают врага огнем

Эти беспилотники не сбрасывают гранаты и не летят в цель с зарядом взрывчатки – они делают больно по-другому. Принцип действия "драконов" прост: они разбрасывают над противником зажигательную смесь, в результате чего территория под дроном буквально выжигается, как будто над ней пролетел дракон.

Собственно, из-за этого в соцсетях появилось название "дроны-драконы" или "дроны-термиты".

Достаточно 20 секунд огненного дождя, чтобы вспыхнула лесополоса длиной примерно 100 метров. Самое главное, что огонь охватывает и боеприпасы, которые начинают взрываться.

Температура горения термита составляет примерно 2500 градусов – это означает, что раскаленная смесь за считаные секунды разъедает даже железо, а минометы, гранаты и патроны становятся смертоносными для своих владельцев,

– привели данные в BILD.

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Известно о трех случаях боевого применения FPV-дронов с термитом ряда подразделений:

РУБпАК No Chance 108 отдельной бригады территориальной обороны Украины (выжгли посадку в Запорожской области);

батальон беспилотных систем "Перун" из 42 механизированной бригады (в районе села Старицы Харьковской области);

60 отдельная механизированная Ингулецкая бригада (там отработал "ночной" FPV-дрон, работу показал Сергей Стерненко).

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По информации журналистов, украинские военные еще в конце прошлого года задумались над тем, как можно использовать термитную смесь вместе с беспилотниками. В ВСУ решили, что "под стандартный FPV-дрон можно поместить около 500 граммов термитной смеси. Химическая реакция запускается с помощью дистанционного управления лишь незадолго до появления в районе цели".

"Насколько в конечном итоге будет масштабирован такой способ использования FPV-дронов с зажигательными смесями – остается под вопросом. В то же время также не стоит пренебрегать тем фактом, что такая технология не является чем-то секретным и дроны таким образом также может использовать и противник", – отметили в Defense Express.