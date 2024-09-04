Держава постійно вдосконалює зброю. Днями заявили, що Україна має дрони та ракети, що можуть пролетіти на 1500 кілометрів углиб Росії.

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Що відомо про "дрони-дракони", які поливають ворога вогнем

Ці безпілотники не скидають гранати і не летять у ціль із зарядом вибухівки – вони роблять боляче інакше. Принцип дії "драконів" простий: вони розкидають над противником запалювальну суміш, внаслідок чого територія під дроном буквально випалюється, наче над нею пролетів дракон.

Власне, через це у соцмережах з'явилася назва "дрони-дракони" або "дрони-терміти".

Вистачає 20 секунд вогняного дощу, щоб спалахнула лісосмуга завдовжки приблизно 100 метрів. Найголовніше, що вогонь охоплює і боєприпаси, які починають вибухати.

Температура горіння терміту становить приблизно 2500 градусів – це означає, що розпечена суміш за лічені секунди роз'їдає навіть залізо, а міномети, гранати та патрони стають смертоносними для своїх власників,

– навели дані у BILD.

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Відомо про три випадки бойового застосування FPV-дронів із термітом низки підрозділів:

РУБпАК No Chance 108 окремої бригади територіальної оборони України (випалили посадку у Запорізькій області);

батальйон безпілотних систем "Перун" із 42 механізованої бригади (в районі села Стариці Харківської області);

60 окрема механізована Інгулецька бригада (там відпрацював "нічний" FPV-дрон, роботу показав Сергій Стерненко).

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За інформацією журналістів, українські військові ще наприкінці минулого року замислилися над тим, як можна використовувати термітну суміш разом із безпілотниками. У ЗСУ вирішили, що "під стандартний FPV-дрон можна помістити близько 500 грамів термітної суміші. Хімічна реакція запускається з допомогою дистанційного управління лише незадовго до появи у районі цілі".

"Наскільки зрештою буде масштабований такий спосіб використання FPV-дронів із запалювальними сумішами – залишається під питанням. Водночас також не варто нехтувати тим фактом, що така технологія не є чимось секретним і дрони в такий спосіб також може використовувати й противник", – зауважили в Defense Express.