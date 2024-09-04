Про це в розмові з 24 Каналом зазначив керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко, підкресливши, що це давня технологія Росії, Путін і вся його кремлівська кліка погрожують застосуванням ядерної зброї з початку повномасштабного вторгнення.

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Захід дав прямий сигнал Росії

Мусієнко нагадав, що коли Путін оголошував про початок "сво", то казав, що застерігає Захід від того, щоб він втручався, інакше буде така реакція, якої світ не бачив до цього. Однак з того моменту минуло 2,5 роки.

Військовий експерт зауважив, що з того часу було дуже багато чого сказано й зроблено, проведені не раз навчання із можливого використання ядерної зброї, але вона так і не була Росією застосована. Захід теж дав відповідний сигнал, але не прикритий, а прямий.

Коли видання Reuters оприлюднило інформацію з посиланням на джерела про те, що західні аналітики поінформовані та знають, де розташовані російські ракети "Буревісник", які здатні доставляти ядерні боєзаряди, це було зроблено для того, щоб показати Росії, що вона може гратися, але щоб не загравалася,

– розповів Мусієнко.

Він наголосив, що Захід моніторить та проводить розвідку, знає про потенційні об'єкти, по яких в разі чого можна завдати удару.

Відповідно до переліку цифрових кодів на реєстраційних знаках транспорту збройних сил Росії, машини 12-го управління позначаються кодом 39. Саме з таким кодом були помічені військові вантажівки у Криму. 12-те ГУ міноборони Росії займається зберіганням, експлуатацією та обслуговуванням ядерних боєприпасів. Однак Мусієнко вважає, що ця інформація потребує вивчення.

Коли виникла ситуація в Курській області, в Росії почали говорити, що треба міняти ядерну доктрину, переміщувати транспорт з відповідними номерними знаками, але їх можна повісити на будь-який інший. Сам по собі номерний знак на машині не значить, що нею дійсно перевозиться ядерна зброя. Це все показуха,

– вважає Мусієнко.