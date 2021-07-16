Фракция лишилась определенных маргиналов, – Ставнийчук об изменениях в "Слуге народа"

В "Слуге народа" происходит массовая очистка своих рядов от особо одиозных депутатов. Феноменом стало разделение обществом восприятия президента и его партии.

Кого исключили из списка "слуг"

Например, Николай Тищенко, заработав скандальную славу "Велюром", салютом в "Фьермонте" и "закарпатским сепаратизмом" на Прикарпатье, еще и решил помериться силами с Ильей Кивой.

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Владимир Зеленский назвал политика "хорошим человеком", поэтому постоянно дает ему еще один шанс. Однако не каждый "слуга народа" – Николай Тищенко. Некоторых одиозных личностей монобольшинство решилось все-таки исключить из своих рядов.

Фракция лишилась определенных маргиналов. Это только помогло им голосовать в среднем, повысилось число,

– заметила парламентская аналитик общественного движения "Честно" Оксана Ставнийчук.

За последний год "зеленого цвета" лишились:

Александр Дубинский, оказавшийся под санкциями США;

Александр Шевченко, который съездил поприветствовать "последнего диктатора Европы" Александра Лукашенко;

Александр Юрченко, о "плюшках" в деле которого не слышал только ленивый.

Те же исключенные, согласно данным, голосуют более или менее единодушно с бывшей коалицией, просто не беспокоя политсилу внутри. Однако бить по имиджу продолжают со рвением.

В частности, речь идет о скандале вокруг Юрченко во Львове. По словам политолога Олега Саакяна, люди часто не учитывают, нардепа исключили из политсилы или нет, поэтому такие случаи влияют на рейтинги "Слуги народа".

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Взросление "слуг народа"

По мнению народного депутата Евгении Кравчук, в политсиле стало меньше политического романтизма. "Думали турборежим, все будем голосовать быстро, а теперь увидели, как выглядит затягивание на месяцы", – подчеркнула она.

Партия немного изменилась, стала более зрелой и более взвешенной в некоторых вопросах,

– заявил депутат от "Слуги народа" Федор Вениставский.

Депутаты оказали сопротивление президенту

Кроме того, "слуги" научились "показывать зубы" даже президенту, под чьим именем пришли в парламент. Например, когда отказались распускать тот же Конституционный суд по требованию президента или же требуют от Банковой объяснений в кадровых пертурбациях правительства.

Депутаты не влияют на рейтинг Зеленского / Фото Офиса Президента

Об управлении "Слугой народа" с Банковой свидетельствуют заседания фракции по инициативе Владимира Зеленского. Несмотря на все скандалы в коллективе, монолит все еще держится, как отмечают специалисты. Несмотря на то, что каждая третья инициатива проваливается, с этим научились ладить.

Это также касается не только депутатских законопроектов, но и президентских. Интересно, что "Слуге народа" помогает принимать законы группа "Доверие" и фракция "Голос",

– сказала Ставнийчук.

Скандальные поступки "слуг" почти не влияют на рейтинги Зеленского. Общество разделило восприятие президента и его партии. Поэтому с Банковой за ошибками нардепов только спокойно наблюдают.

Как изменилась политсила "Слуга народа": смотрите сюжет 24 канала