Фракция ОПЗЖ остановит деятельность в Одесском райсовете – депутаты уже подали заявление
Источник:фейсбук Виталия Барвиненко
25 марта депутаты фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявили о прекращении своей деятельности в Одесском районном совете. Они уже подали соответствующее заявление.
Об этом сообщил глава Одесского районного совета Виталий Барвиненко.
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Фракция ОПЗЖ остановит деятельность в Одесском райсовете
Информирую, что 25 марта 2022 года на мое имя поступило заявление от депутатской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Одесском районном совете об остановке деятельности фракции в полном составе,
– заявил он.
По его словам, в исполнительный аппарат был представлен весь нужный пакет документов.
Барвиненко подытожил, что соответствующее объявление он как глава Совета сделает во время пленарного заседания сессии районного Совета.
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