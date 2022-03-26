Фракция ОПЗЖ остановит деятельность в Одесском райсовете – депутаты уже подали заявление

26 марта 2022 , 14:30
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Источник:

фейсбук Виталия Барвиненко

25 марта депутаты фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявили о прекращении своей деятельности в Одесском районном совете. Они уже подали соответствующее заявление.

Об этом сообщил глава Одесского районного совета Виталий Барвиненко.

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Фракция ОПЗЖ остановит деятельность в Одесском райсовете

Информирую, что 25 марта 2022 года на мое имя поступило заявление от депутатской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Одесском районном совете об остановке деятельности фракции в полном составе,
– заявил он.

По его словам, в исполнительный аппарат был представлен весь нужный пакет документов.

Барвиненко подытожил, что соответствующее объявление он как глава Совета сделает во время пленарного заседания сессии районного Совета.

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Автор: Марта Касіянчук