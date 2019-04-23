Фракция БПП не "позеленеет" после победы Зеленского, – Гончаренко

После победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины из парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" могут уйти несколько народных депутатов. Однако фракция существенно не "позеленеет".

Фракция БПП будет находиться в оппозиции к политической силе Зеленского, заявил заместитель главы фракции Алексей Гончаренко, сообщает "РБК-Украина".

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"Фракция не "позеленеет". А может ли быть, что отдельные представители фракции будут менять свой цвет – это возможно. Знаете, очищение – это всегда хорошо", – сказал Гончаренко.

Я думаю, что совсем не много (уйдут из фракции БПП). Но с каждым, кто уйдёт... очистка – это только плюс для каждой политической силы... Мы будем сильной оппозицией президенту Зеленскому,

– заверил заместитель председателя фракции БПП.

Ранее Гончаренко заявил, что если Зеленский станет президентом, то будет 2 пути для сотрудничества с Верховной Радой. Один из них – начать договариваться с действующим парламентом.

Эксперты считают, что после победы Зеленского многие депутаты перейдут в его команду.

"Я думаю, что количество беженцев будет очень большим. По одной единственной причине – БПП не является партией в полном смысле слова "партия". БПП – это клуб мнений или, как у нас это называют, "партия власти". Поэтому, как только власть изменится, мы увидим большую часть крыс, которые побегут с тонущего корабля на плывущий корабль", – рассказал в эфире 24 канала политический эксперт Антон Швец.

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Что планирует делать дальше Петр Порошенко?

После того, как Порошенко понял, что проигрывает на выборах президента, он заявил, что будет баллотироваться на следующих выборах в Верховную Раду. Кроме того, действующий глава государства на акции украинцев в его поддержку признался, что планирует стать кандидатом на следующих выборах президента. Кстати, участники акции начали на это скандировать: "Через год!". Порошенко с улыбкой ответил: "Через год, так через год".