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      Фракция БПП не "позеленеет" после победы Зеленского, – Гончаренко

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      Гончаренко убежден, что из фракции БПП уйдёт немного нардепов
      Гончаренко убежден, что из фракции БПП уйдёт немного нардепов / Фото из открытых источников

      После победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины из парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" могут уйти несколько народных депутатов. Однако фракция существенно не "позеленеет".

      Фракция БПП будет находиться в оппозиции к политической силе Зеленского, заявил заместитель главы фракции Алексей Гончаренко, сообщает "РБК-Украина".

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      "Фракция не "позеленеет". А может ли быть, что отдельные представители фракции будут менять свой цвет – это возможно. Знаете, очищение – это всегда хорошо", – сказал Гончаренко.

      Я думаю, что совсем не много (уйдут из фракции БПП). Но с каждым, кто уйдёт... очистка – это только плюс для каждой политической силы... Мы будем сильной оппозицией президенту Зеленскому,
      – заверил заместитель председателя фракции БПП.

      Ранее Гончаренко заявил, что если Зеленский станет президентом, то будет 2 пути для сотрудничества с Верховной Радой. Один из них – начать договариваться с действующим парламентом.

      Эксперты считают, что после победы Зеленского многие депутаты перейдут в его команду.

      "Я думаю, что количество беженцев будет очень большим. По одной единственной причине – БПП не является партией в полном смысле слова "партия". БПП – это клуб мнений или, как у нас это называют, "партия власти". Поэтому, как только власть изменится, мы увидим большую часть крыс, которые побегут с тонущего корабля на плывущий корабль", – рассказал в эфире 24 канала политический эксперт Антон Швец.

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      Что планирует делать дальше Петр Порошенко?

      После того, как Порошенко понял, что проигрывает на выборах президента, он заявил, что будет баллотироваться на следующих выборах в Верховную Раду. Кроме того, действующий глава государства на акции украинцев в его поддержку признался, что планирует стать кандидатом на следующих выборах президента. Кстати, участники акции начали на это скандировать: "Через год!". Порошенко с улыбкой ответил: "Через год, так через год".

       

      вибори президента другий тур результати

       

       

      blog_ava
      Главный вызов у Зеленского один, - эксперт
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      Теги: Новости политики Новости Украины Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Блок Петра Порошенко Алексей Гончаренко Верховная Рада
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