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      Через год, так через год, – Порошенко пообещал снова стать президентом

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      Петр Порошенко пообещал вернуться на Банковую через год
      Петр Порошенко пообещал вернуться на Банковую через год / 24 канал

      Во время акции в поддержку Петра Порошенко действующий украинский гарант заявил, что будет баллотироваться снова на следующих президентских выборах. Однако возглавить Украину он может и раньше – по убеждению его сторонников это произойдет раньше.

      На встрече с поклонниками, которые собрались под Администрацией президента, Порошенко подчеркнул, что после поражения на выборах он не сдается и даже не планирует этого делать.

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      "Вчера в Художественном арсенале я обратился ко всей Украине словам Черчилля. И лейтмотивом этого обращения было: "Никогда не сдавайся". И пусть они слышат – мы не сдадимся. А еще Черчилль сказал, что победа – это дорога от поражения к поражению. Это нам не подходит. Мы будем двигаться от победы из-за поражения в новой победе", – подчеркнул политик.

      Также президент заявил, что вместе со своей командой планирует участвовать в следующих парламентских и президентских выборах.

      "Совместно мы идем побеждать на парламентских выборах. Совместно мы вернемся на улицу Банковую (здесь размещается Администрация Президента – 24 канал) после следующих президентских выборов", – подчеркнул Порошенко.

      Правда, сразу после этих слов толпа начала скандировать: "Через год!"

      "Хорошо друзья, через год, так через год", – сказал Порошенко.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Выборы Президента 2019 Президент Украины Администрация Президента Порошенко и Зеленский Результаты выборов президента 2019
      Источник: 24 канал
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