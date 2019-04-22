Через год, так через год, – Порошенко пообещал снова стать президентом

Во время акции в поддержку Петра Порошенко действующий украинский гарант заявил, что будет баллотироваться снова на следующих президентских выборах. Однако возглавить Украину он может и раньше – по убеждению его сторонников это произойдет раньше.

На встрече с поклонниками, которые собрались под Администрацией президента, Порошенко подчеркнул, что после поражения на выборах он не сдается и даже не планирует этого делать.

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"Вчера в Художественном арсенале я обратился ко всей Украине словам Черчилля. И лейтмотивом этого обращения было: "Никогда не сдавайся". И пусть они слышат – мы не сдадимся. А еще Черчилль сказал, что победа – это дорога от поражения к поражению. Это нам не подходит. Мы будем двигаться от победы из-за поражения в новой победе", – подчеркнул политик.

Также президент заявил, что вместе со своей командой планирует участвовать в следующих парламентских и президентских выборах.

"Совместно мы идем побеждать на парламентских выборах. Совместно мы вернемся на улицу Банковую (здесь размещается Администрация Президента – 24 канал) после следующих президентских выборов", – подчеркнул Порошенко.

Правда, сразу после этих слов толпа начала скандировать: "Через год!"

"Хорошо друзья, через год, так через год", – сказал Порошенко.