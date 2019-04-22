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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ НА ШРІ-ЛАНЦІ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ НА ШРІ-ЛАНЦІ

      Через рік, так через рік, – Порошенко пообіцяв знову стати президентом

      918 Читать новость на русском
      Петро Порошенко пообіцяв повернутися на Банкову через рік
      Петро Порошенко пообіцяв повернутися на Банкову через рік / 24 канал

      Під час акції на підтримку Петра Порошенка чинний український гарант заявив, що балотуватиметься знову на наступних президентських виборах. Проте очолити Україну він може й раніше – на переконання, його прихильників це станеться раніше.

      На зустрічі з прихильниками, які зібралися під Адміністрацією президента, Порошенко наголосив, що після поразки на виборах він не здається та навіть не планує цього робити.

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      "Вчора в Мистецькому арсеналі я звернувся до всієї України словами Черчіля. І лейтмотивом цього звернення було: "Ніколи не здавайся". І нехай вони чують – ми не здамося. А ще Черчіль сказав, що перемога – це дорога від поразки до поразки. Це нам не підходить. Ми будемо рухатися від перемоги через поразку до нової перемоги", – підкреслив політик.

      Також президент заявив, що разом зі своєю командою має намір брати участь у наступних парламентських і президентських виборах.

      "Спільно ми йдемо перемагати на парламентські вибори. Спільно ми повернемося на вулицю Банкову (тут розміщується Адміністрація Президента – 24 канал) після наступних президентських виборів", — наголосив Порошенко.

      Щоправда, одразу після цих слів натовп почав скандувати: "Через рік!"

      Добре друзі, через рік, так через рік,
      – відповів Порошенко.

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      Відповідно до попередніх результатів виборів від ЦВК у виборчих перегонах лідирує колишній шоумен і екс-лідер «Кварталу 95» Володимир Зеленський – він набрав понад 70% голосів. Натомість чинний український очільник Петро Порошенко суттєво від нього відстав, здобувши підтримку лише майже 25% виборців.

      Одразу після оголошення результатів Національного екзит-полу, за якими також переміг Зеленський, Порошенко визнав поразку на виборах, однак наголосив, що з політики йти не збирається. Водночас він зауважив, що голосування пройшло чесно та пообіцяв всіляко допомогти Зеленському увійти у курс справи. Останній, зі свого боку, заявив, що є готовим прийняти таку допомогу.

      blog_ava
      У Росії відреагували на результати екзит-полу на виборах президента України
      сьогодні
      30330
      Теги: Петро Порошенко Президентські вибори 2019 Новини України Президент України Адміністрація Президента Новини політики Результати виборів президента 2019 Порошенко і Зеленський
      Джерело: 24 канал
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