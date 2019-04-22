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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ НА ШРІ-ЛАНЦІ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ НА ШРІ-ЛАНЦІ

      Дякую, президенте Петре: українці влаштували зворушливу акцію прощання з Порошенком

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      Акція подяки Петрові Порошенку
      Акція подяки Петрові Порошенку / 24 канал

      Понад 7 тисяч українців 22 квітня зібралися під Адміністрацією Президента України, щоб подякувати Петрові Порошенку за 5 років його роботи та попрощатися з ним. Присутні на акції скандують: "Дякуємо!", а також гуртом заспівали Гімн України.

      Під АП люди також вигукують: "Разом і до кінця", "Разом до перемоги!", "Слава Україні - Героям Слава!", "Порошенко!", "Україні треба порох, а не вазелін!". Окрім того, присутні разом заспівали пісню "Ой, у лузі червона калина похилилася".

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      Згодом до українців вийшов сам Порошенко разом з дружиною Мариною. Учасники акції зустріли їх з плакатом "Дякую", аплодисментами та вигуками: "Найкращі!"

      Дякую всім, хто прийшов зараз на Банкову. Бо українці по-різному проводжали президента. Такого, як зараз, Україна ще не бачила. Це стало можливим завдяки вам,
      – сказав Порошенко.

      Порошенко дякуємо акція подяки прощання АП
      Петро Порошенко з дружиною Мариною під АП//Фото: 24 канал

      "Вчора в Мистецькому арсеналі я звернувся до всієї України словами Черчіля. І лейтмотивом цього звернення було: "Ніколи не здавайся". І нехай вони чують – ми не здамося. А ще Черчіль сказав, що перемога – це дорога від поразки до поразки. Це нам не підходить. Ми будемо рухатися від перемоги через поразку до нової перемоги", – наголосив президент.

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      Він також запевнив, що не дасть знищити українські армію, мову, церкву, зупинити децентралізацію, нову українську школу, зупинити інклюзивну освіту, яку започаткувала перша леді. На це українці зреагували вигуками "Марина!" та "Молодець!"

      Порошенко запевнив, що піде на парламентські вибори, а також балотуватиметься на наступних виборах президента. На це українці почали вимагати: "Через рік!" На це Порошенко з усмішкою відповів: "Через рік, так через рік".

      Порошенко акція подяки Дякуємо Петре Адміністрація Президента Марина Порошенко
      Петро Порошенко з дружиною Мариною під АП//Фото: 24 канал

      акція подки Порошенко АП
      Порошенко вийшов до людей та подавав їм руки//Фото: 24 канал

      Порошенко подякував українцям
      Порошенко теж подякував українцям за підтримку//Фото: 24 канал          

      Дивіться відео з місця акції, де українці дякують Порошенкові за роботу:

      Які результати виборів президента України? ЦВК вже підрахувала 99,78% голосів після другого туру виборів. Наразі Володимир Зеленський отримав 73,22% голосів, а Петро Порошенко – 24,46%. Офіційні результати виборів президента ЦВК планує оголосити після Великодня. Інавгурація новообраного президента має відбутися до 3 червня.

      резульати виборів президента другий тур

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      Теги: Новини України Петро Порошенко Президентські вибори 2019 Адміністрація Президента Новини політики Пікет
      Джерело: 24 канал
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