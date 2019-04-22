Спасибо, президент Петр: украинцы устроили акцию прощания с Порошенко
Украинцы 22 апреля собрались под Администрацией Президента Украины, чтобы поблагодарить Петра Порошенко за 5 лет его работы и попрощаться с ним. Присутствующие на акции вместе спели Гимн Украины.
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Источник: 24 канал
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